Der zur oberösterreichischen TroGroup gehörende Laserspezialist Trotec hat im Februar ein umfassendes Sparprogramm eingeführt, um wirtschaftlichen Herausforderungen entgegenzuwirken. Dieses Modell umfasst eine Reduktion der Arbeitszeit um 15 Prozent, während gleichzeitig die Gehälter der rund 200 Beschäftigten um 10 Prozent gesenkt wurden. Das Unternehmen bestätigte diese Maßnahmen gegenüber den „Oberösterreichischen Nachrichten“ (OÖN) und begründete sie mit dem seit über zwei Jahren anhaltenden Rückgang der Nachfrage im Investitionsgüterbereich.

Trotz der aktuellen Herausforderungen plant Trotec keine weiteren drastischen Einschnitte. Vielmehr soll das interne Kurzarbeitsmodell dazu beitragen, das Unternehmen an die veränderten Marktbedingungen anzupassen, ohne die Stammbelegschaft zu reduzieren. Die Führungsebene betrachtet das Sparprogramm als eine Möglichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit von Trotec langfristig zu erhalten.