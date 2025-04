Vor allem die Automobilhersteller belasten die Lage: Sie stocken ihre Chip-Lagerbestände ab, anstatt neue Bestellungen aufzugeben. „Wir erwarten, dass sich diese Entwicklung zum Ende des Kalenderjahres noch beschleunigen wird. Außerdem stagniert der Anteil der Elektroautos in vielen Regionen, und es ist unwahrscheinlich, dass sich das in den ersten Monaten 2025 ändert“, so Hanebeck weiter. Eine Ausnahme bildet China, wo Infineon eine starke Marktposition innehat. Unsicher bleibt jedoch, wie sich eine mögliche Verschärfung des Konflikts zwischen China und den USA nach einem möglichen Wahlsieg von Donald Trump auswirken könnte.

>>> Nachfrageschwäche von Elektro-Autos: Infineon unbeeindruckt

Die schwache Nachfrage aus der Automobilbranche wirkt sich zudem negativ auf die Auslastung der Produktionsstätten aus, was in Kombination mit Preisdruck und ungünstigen Währungseffekten die Ertragskraft von Infineon schmälert. Noch im April zeigte sich Infineon unbeeindruckt von der Nachfrageschwäche bei Elektroautos. Damals betonte das Unternehmen, dass die langfristigen Trends in der Automobilindustrie weiterhin intakt seien und man optimistisch in die Zukunft blicke. "Die Elektromobilität bleibt einer der größten Wachstumstreiber für uns, zumal im Vergleich zum Verbrennermotor hier doppelt so viele Halbleiter verbaut werden", sagte Finanzvorstand Sven Schneider damals.

Kurz vor der Veröffentlichung seiner Jahresergebnisse gab der deutsche Halbleiterhersteller Infineon bekannt, einen weiteren wichtigen Auftrag von Stellantis erhalten zu haben. Der Chiphersteller wird den internationalen Automobilkonzern mit modernen Leistungshalbleitern beliefern, die in der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen verschiedener Marken zum Einsatz kommen sollen. Zu den von Stellantis vertretenen Marken zählen Opel, Jeep, Fiat und Peugeot. Der Konzern hat sich bei Infineon die nötigen Produktionskapazitäten für die geplanten Elektroauto-Modelle gesichert. Details zum finanziellen Umfang des Vertrags wurden von Infineon nicht bekannt gegeben.