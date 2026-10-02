Das Angebot war offensichtlich nicht gut genug. Rund 10,3 Milliarden Euro wollte BASF für die Übernahme des Essener Spezialchemiekonzerns Evonik auf den Tisch legen. Nach Medienberichten entsprach das etwa 22,15 Euro je Evonik-Aktie. Evonik lehnte ab: Der Preis sei zu niedrig. Damit ist der bislang spektakulärste deutsche Chemiedeal seit Jahren jedoch keineswegs erledigt. BASF hat offiziell bestätigt, mit Evonik und dessen größtem Aktionär, der RAG-Stiftung, über eine mögliche Übernahme sondiert zu haben. Fortgang und Ausgang seien offen, erklärte der Ludwigshafener Konzern.

Dass BASF nach der ersten Abfuhr nicht einfach das Interesse verliert, passt zu Konzernchef Markus Kamieth. Der 56-Jährige ist offenbar entschlossen, die Konsolidierung der europäischen Chemieindustrie nicht nur zu beobachten, sondern selbst mitzugestalten.

Aus industrieller Sicht lässt sich das Interesse leicht erklären. BASF ist traditionell stark in der Grund- und Zwischenchemie, Evonik stärker in der margenreicheren Spezialchemie. Die Produktportfolios überschneiden sich teilweise, ergänzen sich an anderen Stellen aber gerade deshalb besonders gut. Gemeinsam kämen die Unternehmen auf einen Jahresumsatz von deutlich mehr als 70 Milliarden Euro. BASF selbst erzielte 2025 rund 60 Milliarden Euro Umsatz, Evonik 14,1 Milliarden Euro.

Ein gemeinsamer Konzern könnte Einkauf, Forschung, Vertrieb und Produktion stärker verzahnen. Genau hier liegt der Kern von Kamieths Kalkül: Größe allein ist kein Selbstzweck. Sie soll helfen, Anlagen besser auszulasten, Kosten zu senken und im Wettbewerb mit immer größeren asiatischen Produzenten mehr Gewicht zu bekommen.