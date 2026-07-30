Chinas Pharmaindustrie steht vor dem nächsten Entwicklungsschritt. Nachdem das Land zunächst vor allem günstige Wirkstoffe und Nachahmermedikamente produzierte und später enorme eigene Forschungskapazitäten aufbaute, drängen chinesische Unternehmen nun verstärkt auf die internationalen Märkte. Westliche Pharmakonzerne betrachten sie deshalb nicht mehr nur als Zulieferer oder Lizenzpartner, sondern zunehmend als direkte Wettbewerber. Diese Entwicklung wird in der Branche teilweise als „China 3.0“ bezeichnet.

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Wie ernst die etablierten Konzerne die neue Konkurrenz nehmen, zeigte Pfizer-Chef Albert Bourla auf der Jefferies Global Healthcare Conference im Juni 2026. Seiner Einschätzung nach könnten chinesische Unternehmen bis 2030 zu den wichtigsten Konkurrenten Pfizers gehören. Als entscheidende Vorteile nannte er deutlich niedrigere Entwicklungskosten und ein wesentlich höheres Tempo. Bourlas Aussagen sind nicht nur eine Warnung, sondern auch ein Eingeständnis: Die Strukturen, mit denen westliche Unternehmen jahrzehntelang erfolgreich Medikamente entwickelt haben, geraten unter Anpassungsdruck.

Auch AstraZeneca-Chef Pascal Soriot fordert inzwischen, westliche Arzneimittelhersteller müssten lernen, mit „chinesischer Geschwindigkeit“ zu arbeiten. Dabei verweist er auf die Gefahr, dass sich in der Pharmabranche eine ähnliche Verschiebung vollziehen könnte wie bei Elektroautos: Chinesische Unternehmen könnten technologische Fortschritte, kurze Entwicklungszyklen und wettbewerbsfähige Preise so miteinander verbinden, dass etablierte Anbieter Marktanteile verlieren.