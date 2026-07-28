Medikamentenmangel in Europa : Europas Pharmaindustrie: Der Pillenknick beginnt in der Fabrik

28.07.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Europas Pharmaindustrie gerät unter Druck: Medikamentenmangel, Arzneimittelengpässe und die Abhängigkeit von Wirkstoffen aus China und Indien zeigen, wie verwundbar Europas Versorgung geworden ist. Der „Pillenknick“ beginnt nicht in der Apotheke – sondern in der Fabrik.
Drei Beschäftigte in Schutzkleidung kontrollieren eine Anlage in einer sterilen Pharmaproduktion.

Europas Pharmaindustrie kann Forschung – doch bei Produktion und Skalierung wächst der Druck.

- © Boehringer Ingelheim

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
28.07.2026
Letzte Aktualisierung
28.07.2026
Piotr Dobrowolski