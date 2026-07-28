Europa kennt Lieferkettenkrisen inzwischen gut. Doch kaum eine Verwundbarkeit ist politisch so heikel wie die bei Medikamenten. Wenn Antibiotika, Diabetesmittel oder Krebspräparate knapp werden, geht es nicht um Komfort, sondern um Versorgungssicherheit. Der Europäische Rechnungshof nannte zuletzt fragile Lieferketten, starke Abhängigkeit von asiatischen Herstellern und regulatorische Hürden als zentrale Ursachen für Arzneimittelengpässe; zwischen Januar 2022 und Oktober 2024 registrierten EU-Staaten akute Engpässe bei 136 Medikamenten.

Die Abhängigkeit beginnt oft weit vor der Packung in der Apotheke. Für viele Wirkstoffe, die in Europa zu Arzneimitteln verarbeitet werden, kommen zentrale Vorprodukte oder aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe aus Indien und China. Branchenangaben sprechen von 60 bis 80 Prozent; bei einzelnen Antibiotika ist die Konzentration besonders hoch.