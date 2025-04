Auf den Standort Ludwigshafen entfielen rund 100 Millionen Euro der Kostensenkungen. Das Stammwerk des Chemieriesen gilt als größtes Sorgenkind, weil es nicht ausgelastet ist und seine Wettbewerbsfähigkeit zu gering ist. Bis Ende nächsten Jahres sollen allein in Ludwigshafen Kosten in Höhe von einer Milliarde Euro eingespart werden, so die Pläne des Vorstands. Insgesamt sieht die Rotstift-Strategie den Abbau von weltweit rund 3.300 Arbeitsplätzen vor, davon 700 in der Produktion in Ludwigshafen.

>>> BASF streicht nach Milliardenverlusten tausende Stellen

Angepeilt wird im Jahr 2025 beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie Sondereinflüssen ein Wert von 8,0 bis 8,4 Mrd. Euro. 2024 hatte das EBITDA um 2,4 Prozent auf knapp 7,9 Mrd. Euro zugelegt. Eine Prognose zum Umsatz und Gewinn nach Steuern legte das BASF-Management nicht vor.