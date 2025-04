Im Rahmen der Übernahme werden 34 Takeda-Mitarbeiter aus den Bereichen Infrastruktur und Engineering in die neue Gesellschaft wechseln. Infrareal plant, nicht nur die bestehenden Gebäude und Anlagen zu betreiben, sondern auch die vorhandenen Freiflächen für weiteres Wachstum zu entwickeln. „Neben den bestehenden Gebäuden und Anlagen sollen auch die vorhandenen Freiflächen entwickelt und vermarktet werden, um weiteres Wachstum zu generieren“, so die Infrareal. Ziel ist es, neue Unternehmen aus der Pharma- und Biotech-Branche am Standort anzusiedeln und somit das Wachstum in diesem Bereich weiter zu fördern.

>>> Mediscan eröffnet größten Sterilisationsstandort Europas in Kremsmünster

Der japanische Pharmakonzern Takeda betreibt in Orth an der Donau einen Standort mit Fokus auf die Entwicklung und Produktion von Gentherapie-Produkten und Biologika. Dieser Standort ist der einzige im globalen Takeda-Netzwerk, der für die GMP-Produktion von Gentherapie-Produkten ausgestattet ist.

Neben Gentherapie konzentriert sich der Standort auf die Herstellung von Biologika, insbesondere rekombinanter Proteine. Ein Beispiel ist der rekombinante Blutgerinnungsfaktor IX, der zur Behandlung von Hämophilie B eingesetzt wird. Dieser komplexe biotechnologische Prozess erfordert mehrere Wochen, in denen Zellen in großen Fermentationstanks angezüchtet und anschließend der Gerinnungsfaktor gewonnen wird.

Zusätzlich beherbergt der Standort ein Qualitätskontrolllabor, das im globalen Netzwerk von Takeda eine zentrale Rolle spielt. Das Team in Orth führt Testungen für eine breite Palette von Produkten des gesamten globalen Portfolios von Takeda durch.

Im Februar 2024 gab Takeda bekannt, den Großteil des Werks in Orth an der Donau verkaufen zu wollen, was etwa 190 der 330 Mitarbeiter betrifft. Diese Entscheidung steht im Zusammenhang mit der globalen Entscheidung von Takeda, seine Forschungs- und präklinischen Aktivitäten im Bereich der Gentherapie mit Adeno-assoziierten Viren (AAV) einzustellen. Das Qualitätskontrolllabor bleibt am Standort Orth in Betrieb und behält seine zentrale Bedeutung im globalen Netzwerk von Takeda.