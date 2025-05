Bei anspruchsvollen Tief- und Tunnelbau-Projekten oder im innerstädtischen Raum ist die Sicherung von Baugruben eine technische Herausforderung. Verfahren wie Spundwände, Bohrpfähle, Injektionsdichtungen oder das Absenken des Grundwasserspiegels gehören zum Standard, stoßen jedoch bei stark durchfeuchtetem Boden, drückendem Grundwasser oder begrenztem Platzangebot häufig an physikalische und wirtschaftliche Grenzen.

Das Erdreichgefrieren ist eine dafür geeignete, temporäre Sicherungslösungen. Es stabilisiert den Boden durch kontrolliertes Gefrieren und bildet eine wasserundurchlässige Barriere.