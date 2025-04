In vielen Industriegebieten betreiben Unternehmen eigene Kläranlagen oder leiten ihre Produktionsabwässer – teils vorbehandelt – in zentrale Reinigungsanlagen ein. Je nach Standortstruktur entstehen komplexe Mischfrachten mit schwankender Zusammensetzung. Dies stellt eine große Herausforderung für Planung und Betrieb dar, insbesondere bei chemisch belasteten oder schwer abbaubaren Inhaltsstoffen.

Industrielle Kläranlagen stehen dabei zunehmend unter erhöhtem Druck: Einerseits erreichen viele Systeme ihre betrieblichen und hydraulischen Kapazitätsgrenzen. Andererseits verschärfen neue gesetzliche Vorgaben die Anforderungen an Ablaufwerte, Energieeffizienz und Überwachungspflichten – etwa durch die EU-Richtlinie 2024/3019 , die seit Ende 2024 in Kraft ist und derzeit in nationales Recht überführt wird.

Zusätzlich erschweren hohe Temperaturen, toxische Substanzen oder salzhaltige Zuläufe die Stabilität der biologischen Reinigungsstufe. Konventionelle Verfahren mit Umgebungsluft stoßen hier oft an ihre Grenzen. Um die Leistungsfähigkeit abzusichern, setzen viele Betreiber auf technische Alternativen – etwa den gezielten Eintrag von Reinsauerstoff.