In der industriellen Fertigung trägt die Sauberkeit von Maschinen und Anlagen zur Produktqualität und Anlagenverfügbarkeit bei. Rückstände aus vorhergehenden Prozessen können sensible Komponenten wie Sensoren oder Elektronik beeinträchtigen, insbesondere in Branchen mit hohen Hygiene- oder Sicherheitsanforderungen, beispielsweise der Lebensmittelverarbeitung, Elektronikfertigung oder Kunststofftechnik. Reinigungsverfahren müssen hier nicht nur gründlich, sondern auch prozesskompatibel sein: trocken, rückstandsfrei und ohne längere Stillstände.

>>> Mehr Sauerstoff, mehr Leistung: Wie können Industrieabwässer effizienter gereinigt werden?

Trockeneisstrahlen hat sich in solchen Kontexten als effiziente Alternative etabliert. Das Verfahren ermöglicht die Reinigung empfindlicher Bauteile direkt im eingebauten Zustand – ohne Feuchtigkeit, chemische Rückstände oder aufwendige Demontage.

Der apparative Aufwand ist gering: Mobile oder stationäre Anlagen lassen sich in bestehende Wartungsabläufe integrieren, häufig genügt ein Druckluftanschluss. Damit eignet sich das Verfahren insbesondere für Betriebe, die hohe Verfügbarkeiten und minimale Unterbrechungen ihrer Produktionsprozesse anstreben.