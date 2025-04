Durch die geplante Kapitalerhöhung um 3,4 Millionen neue Aktien zu je 35 Euro wird Rosenbauer voraussichtlich einen Bruttoerlös von 119 Millionen Euro erzielen. Diese Mittel sollen die Eigenkapitalbasis stärken und zukünftiges Wachstum ermöglichen. Sebastian Wolf, CEO von Rosenbauer, betonte: „Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung stärken wir unsere Eigenkapitalbasis und legen das Fundament für zukünftige Wachstumschancen.“

Das Robau-Konsortium plant, nach erfolgreicher Übernahme Vertreter in den Aufsichtsrat von Rosenbauer zu entsenden. Geplant ist der Eintritt von Stefan Pierer, Mark Mateschitz, Friedrich Roithner und Gernot Hofer in den Aufsichtsrat, vorbehaltlich der Wahl durch die Hauptversammlung. Stefan Wagner soll im Aufsichtsrat verbleiben.

Laut der Angebotsunterlage beabsichtigt die Bieterin nicht, im Zusammenhang mit der Übernahme Änderungen in Bezug auf die Beschäftigungssituation oder die Standorte von Rosenbauer vorzunehmen. Es wurde zugesichert, die Produktionsstandorte in Leonding und Neidling aufrechtzuerhalten, die Unternehmensleitung an einem der bestehenden Standorte in Österreich zu belassen und die Forschungs- & Entwicklungsabteilung überwiegend in Österreich zu behalten.