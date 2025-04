Der US-Autobauer Ford plant einen drastischen Stellenabbau an seinem wichtigsten europäischen Standort in Köln. Bis Ende 2027 sollen in Deutschland 2.900 Arbeitsplätze gestrichen werden, fast ausschließlich in Köln. Dort beschäftigt das Unternehmen derzeit rund 12.000 Menschen. Auch in Großbritannien sollen 800 Stellen wegfallen, während in anderen EU-Ländern 300 Arbeitsplätze betroffen sind. Diese Maßnahmen sollen laut Ford dazu beitragen, Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu sichern.

