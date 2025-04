Obwohl VW keine Details nennt, erklärte Cavallo, dass keiner der zehn deutschen Standorte sicher sei: „Alle deutschen VW-Werke sind von diesen Plänen betroffen. Keines ist sicher!“ Besonders gefährdet seien kleinere Werke wie Osnabrück, das kürzlich einen Folgeauftrag von Porsche verlor, und die Gläserne Manufaktur in Dresden, bei der ein Ende der Fahrzeugfertigung im Raum steht.

>>> Volkswagen vor Werksschließungen: Wie Überkapazitäten die Auto-Industrie bedrohen

Doch selbst die Schließung dieser beiden Standorte würde nicht ausreichen, um die Überkapazität zu beseitigen. Laut Finanzvorstand Arno Antlitz fehlen VW Verkäufe für rund zwei Werke – etwa 500.000 Fahrzeuge pro Jahr. Daher soll die Kapazität an allen Standorten reduziert werden.

Laut Betriebsrat könnten bis zu 30.000 Stellen in Deutschland wegfallen. Das "Manager-Magazin" berichtete im September von entsprechenden Überlegungen. Offiziell hat VW bisher keine Zahl genannt. Klar ist jedoch, dass die bestehende Beschäftigungssicherung, die betriebsbedingte Kündigungen bis 2029 ausschloss, gekündigt wurde. Ab Juli 2025 könnten Kündigungen rechtlich möglich sein, sofern keine neue Regelung getroffen wird.

Markenchef Thomas Schäfer machte die hohen Kosten an deutschen Standorten für die Einschnitte verantwortlich: „Wir sind an den deutschen Standorten nicht produktiv genug und liegen aktuell bei den Fabrikkosten 25 bis 50 Prozent über dem, was wir uns vorgenommen haben.“ Einige Werke seien doppelt so teuer wie die Konkurrenz. Ziel des Konzerns sei es, die Umsatzrendite bis 2026 auf 6,5 Prozent zu steigern, um notwendige Investitionen in die Zukunft zu finanzieren.