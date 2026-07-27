Der Wettbewerb auf dem deutschen Elektroautomarkt wird härter. Neben etablierten Herstellern aus Europa, den USA, Japan und Südkorea bringen immer mehr chinesische Marken ihre Fahrzeuge nach Europa. Viele versuchen, Käufer mit einer umfangreichen Serienausstattung, vergleichsweise niedrigen Preisen und kurzen Entwicklungszyklen zu gewinnen. XPeng verfolgt jedoch einen weitergehenden Ansatz: Das 2014 gegründete Unternehmen aus Guangzhou möchte nicht nur Elektroautos verkaufen, sondern sich als internationaler Technologiekonzern für künstliche Intelligenz und Mobilität etablieren.

>>> Volkswagen und Xpeng: Die riskante Nähe zweier ungleicher Autohersteller

Mitgründer und Vorstandschef He Xiaopeng brachte diese Positionierung in einem Interview mit Auto Bild auf den Punkt: „Wir sehen XPeng nicht als Autohersteller.“ Fahrzeuge seien vielmehr eines von mehreren Produkten, in denen die selbst entwickelten Technologien des Unternehmens zum Einsatz kommen. In Europa soll die Marke nach seinen Vorstellungen vor allem für „smarte High-End-Technologie“ stehen.