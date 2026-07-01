Von oben sieht Wuhan aus wie viele andere Millionenstädte: Hochhäuser, breite Straßen, dichter Verkehr. Doch unten, zwischen Kreuzungen, Fußgängern und Haltezonen, fährt bereits ein Stück Zukunft. In der zentralchinesischen Metropole gehören fahrerlose Taxis inzwischen zum Stadtbild. Wer genauer hinsieht, erkennt, was fehlt: der Fahrer.

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Europa ist davon noch entfernt. Aber gerade deshalb wird der Kontinent für die Robotaxi-Industrie nun besonders interessant. Denn wer hier bestehen will, muss mehr können, als ein Fahrzeug bei kalifornischem Sonnenschein oder auf breiten chinesischen Magistralen autonom fahren zu lassen. Europas Städte sind dicht, alt, eng und politisch anspruchsvoll. London, München, Hamburg oder Wien stellen andere Fragen als nur: Funktioniert die Technik? Sie fragen auch: Wer haftet? Wer kontrolliert? Welche Folgen hat das für Bus, Bahn, Taxi, Radverkehr und öffentliche Räume?