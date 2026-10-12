Tesla Grünheide vs. VW Zwickau : Tesla Grünheide und VW Zwickau: Zwei E-Auto-Werke, zwei völlig verschiedene Zukünfte
Rund 300 Kilometer liegen zwischen Grünheide in Brandenburg und Zwickau in Sachsen. Industriell betrachtet könnten die beiden Standorte auf den ersten Blick Geschwister sein: Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei, Endmontage – große Fabriken, Tausende Beschäftigte, vollelektrische Fahrzeuge.
Auch beim Produktionsvolumen liegen sie erstaunlich nah beieinander. Das Volkswagen-Werk in Zwickau fertigte 2025 rund 212.000 Autos. Volkswagen nennt für den Standort 8.000 Stammbeschäftigte. Tesla kam in Grünheide im selben Jahr laut den im Unternehmensumfeld veröffentlichten Angaben auf rund 202.000 Fahrzeuge.
Doch damit endet die Ähnlichkeit.
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Tesla baut Grünheide aus, Volkswagen stellt die Zukunft von Zwickau infrage
Volkswagen hat beschlossen, die Fahrzeugproduktion in Zwickau ab 2027 auf eine Montagelinie zu konzentrieren. Langfristig ist die Lage noch heikler: Ein 2026 bekannt gewordener Vorschlag des Managements sah vor, die Fahrzeugproduktion in Zwickau ab 2031 auslaufen zu lassen. Eine endgültige Entscheidung darüber war zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht gefallen.
Tesla sendet aus Grünheide dagegen Expansionssignale. Die Löhne steigen, die Produktion soll hochgefahren werden, und der Konzern investiert zusätzlich in die Batteriezellfertigung.
Hat Elon Musk also herausgefunden, wie man am Hochlohnstandort Deutschland profitabel Autos baut, während Volkswagen noch nach der richtigen Formel sucht?
So einfach ist es nicht. Aber der Vergleich der Werke zeigt ziemlich genau, an welchen Stellschrauben sich entscheidet, ob eine deutsche Autofabrik eine Zukunft hat.
Tesla Model Y gegen VW ID.3 und Audi Q4: Warum Vielfalt in der E-Auto-Produktion teuer wird
Die erste wichtige Kostenentscheidung einer Autofabrik fällt lange bevor ein Beschäftigter ein Fahrzeug zusammenschraubt. Sie lautet: Wie viele unterschiedliche Kundenwünsche soll das Werk überhaupt bedienen
Tesla produziert in Grünheide im Kern eine Baureihe: das Model Y. Es gibt verschiedene Batteriegrößen, Antriebe, Farben und Ausstattungen. Die grundlegende Produktarchitektur bleibt jedoch stark konzentriert.
Zwickau ist das Gegenmodell. Dort liefen 2025 sechs Elektrofahrzeuge der Marken Volkswagen, Audi und Cupra vom Band: ID.3, ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron, Q4 Sportback e-tron und Cupra Born. Technisch basieren sie zwar allesamt auf Volkswagens modularem Elektrobaukasten MEB. Dennoch unterscheiden sich Karosserien, Innenräume, Ausstattungspakete und Bauteile.
Wie teuer solche Vielfalt werden kann, zeigt ausgerechnet der Autositz.
2.300 Sitzvarianten bei Volkswagen: Wie Komplexität zur Kostenfalle wird
Volkswagen will seine Konzernstrukturen derzeit radikal vereinfachen. Im im September 2026 konkretisierten „Zukunftsplan“ nennt der Konzern ein bemerkenswertes Beispiel: Aus mehr als 2.300 Sitzvarianten sollen künftig nur noch rund 100 werden. Gleichzeitig soll die Modellpalette konzernweit um bis zu 50 Prozent und die Zahl der Ausstattungsoptionen um bis zu 75 Prozent sinken.
Denn ein weiterer Sitz kostet nicht nur die Sekunden, die ein Mitarbeiter bei der Montage benötigt. Schon vorher müssen unterschiedliche Bezüge, Verstellmechanismen, Kabel, Elektronik, Werkzeuge und Lieferketten organisiert werden. Jede zusätzliche Variante erhöht die Komplexität in Entwicklung, Einkauf, Logistik, Fertigungsplanung und Qualitätssicherung.
Das ist einer der Punkte, an denen Teslas Strategie ansetzt: weniger Varianten, größere Stückzahlen pro Variante. Der Vorteil gilt allerdings nur, solange sich für das konzentrierte Angebot ausreichend Kunden finden. Eine schlanke Modellpalette allein verkauft noch kein Auto.
Tesla Gigacasting in Grünheide: Wie Elon Musk Arbeit aus der Autofabrik nimmt
Der zweite große Unterschied liegt in der Konstruktion.
Wie teuer Arbeit in Deutschland ist, entscheidet sich nicht erst beim Tarifvertrag. Ingenieure bestimmen bereits Jahre zuvor, wie viele Bauteile produziert, transportiert, gelagert, positioniert, verschweißt und kontrolliert werden müssen. Tesla versucht deshalb, Teile und Produktionsschritte zusammenzufassen.
Das bekannteste Beispiel ist das sogenannte Gigacasting. Dabei werden große Teile der Fahrzeugstruktur aus Aluminium in einem einzigen Guss hergestellt. In Grünheide betrifft das unter anderem den hinteren Fahrzeugunterboden. Wo klassische Karosseriekonstruktionen zahlreiche Blechteile benötigen, die einzeln gefertigt und anschließend miteinander verbunden werden, ersetzt ein großes Gussteil mehrere Produktionsschritte.
Der entscheidende Vorteil besteht deshalb nicht nur darin, ein paar Minuten Montagezeit einzusparen. Weniger Einzelteile bedeuten potenziell weniger Werkzeuge, weniger Schweißpunkte, weniger Logistik und weniger Qualitätsprüfungen.
Tesla hatte dabei einen strukturellen Vorteil: Grünheide ist ein vergleichsweise neues Werk, das auf diese Produktionslogik zugeschnitten werden konnte. Traditionshersteller wie Volkswagen müssen dagegen bestehende Werke, Lieferketten und Modellarchitekturen Schritt für Schritt umbauen.
Tesla-Löhne in Grünheide und VW-Haustarif: Warum der Kostenvergleich komplizierter ist
Das führt zur politisch besonders sensiblen Frage: Sind deutsche Volkswagen-Werke schlicht zu teuer?
In Zwickau ist die tarifliche Angleichung an die westdeutschen Volkswagen-Standorte inzwischen abgeschlossen. Damit gelten seit Anfang 2026 auch dort die Bedingungen des Volkswagen-Haustarifs.
Tesla wiederum hat seine Entgelte in Grünheide zum 1. Oktober 2026 erneut erhöht. Für Beschäftigte in der Produktion kündigte das Unternehmen fünf Prozent mehr Gehalt an, für Facharbeiter vier Prozent. Zusätzlich soll ein leistungsbezogener Bonus gezahlt werden. Nach Angaben Teslas arbeiten inzwischen knapp 12.000 Menschen am Standort.
Damit lässt sich allerdings nicht seriös ableiten, Tesla zahle inzwischen mehr als Volkswagen. Die Entgeltstufen und Tätigkeiten beider Unternehmen sind nicht unmittelbar vergleichbar. Zudem besteht ein Teil der von Tesla genannten Gesamtvergütung aus Aktien.
Auch die Arbeitszeit spielt eine Rolle. Nach Angaben der IG Metall liegt die reguläre Wochenarbeitszeit in Grünheide bei 38 Stunden, während in Zwickau 35 Stunden gelten. Wer lediglich Jahresgehälter nebeneinanderstellt, übersieht deshalb einen entscheidenden Teil der Rechnung.
Vor allem aber zeigt der Werksvergleich: Selbst eine billigere Arbeitsstunde hilft wenig, wenn die Fabrik zu selten produziert.
Tesla Grünheide und VW Zwickau: Warum Unterauslastung zur größten Gefahr wird
Eine moderne Autofabrik kostet Milliarden – unabhängig davon, ob gerade ein Fahrzeug vom Band läuft. Pressen, Lackieranlagen, Roboter, Gebäude und Infrastruktur verursachen hohe Fixkosten. Je mehr Autos eine Fabrik produziert, desto mehr Fahrzeuge können diese Kosten tragen. Und genau hier hatten 2025 sowohl Grünheide als auch Zwickau ein Problem.
Tesla wies für Grünheide eine Kapazitätsauslastung von lediglich 54 Prozent aus. Einen Teil des Rückgangs erklärte das Unternehmen mit dem Produktionsumbau für die überarbeitete Version des Model Y und dem anschließenden Hochlauf.
Auch Zwickau war weit von den ursprünglich genannten Kapazitätsgrenzen entfernt. 212.000 produzierte Fahrzeuge stehen einer früher kommunizierten Jahreskapazität von rund 330.000 Autos gegenüber. Ein exakter Vergleich der beiden Werke ist trotzdem nicht möglich, weil die Kapazitätsangaben unterschiedlich abgegrenzt sind.
Elektroauto-Boom in Europa: Warum Tesla Grünheide jetzt Rückenwind bekommt
Die ökonomische Logik ist dennoch dieselbe: Eine halbleere Autofabrik ist teuer. Deshalb ist Teslas geplanter Hochlauf entscheidender als jede einzelne Lohnerhöhung. Gelingt es, deutlich mehr Model Y durch dieselben Anlagen zu schicken, verteilen sich die Fixkosten auf mehr Fahrzeuge.
Dabei kommt Tesla derzeit der Elektroautomarkt entgegen. In der EU stiegen die Neuzulassungen rein batterieelektrischer Fahrzeuge von Januar bis August 2026 deutlich. Ihr Marktanteil erreichte 21,7 Prozent nach 15,8 Prozent im Vorjahreszeitraum. Deutschland verzeichnete in diesem Zeitraum sogar ein Plus von 53,1 Prozent bei batterieelektrischen Neuwagen.
Auch Tesla selbst zeigte im dritten Quartal 2026 weltweit wieder stärkere Auslieferungszahlen. Der Konzern lieferte 486.532 Fahrzeuge aus und übertraf damit die Erwartungen vieler Analysten. Reuters verwies dabei unter anderem auf eine Erholung in mehreren europäischen Märkten.
Für Grünheide ist das Rückenwind – aber noch keine Garantie. Europaweite Tesla-Verkäufe sind keine Auftragsliste für das deutsche Werk.
Tesla profitiert von EU-Zöllen: Warum Grünheide plötzlich wichtiger wird
Noch ein Faktor verschiebt die Rechnung zugunsten Grünheides: Handelspolitik. Tesla baut das Model Y nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Shanghai sowie in den USA. Welches Werk einen Markt beliefert, hängt deshalb nicht nur von seinen Produktionskosten ab. Transportkosten und Zölle können den Standortvergleich entscheidend verändern.
Für in China produzierte Tesla-Elektroautos gilt in der EU ein zusätzlicher Ausgleichszoll von 7,8 Prozent. Die Europäische Kommission hatte die Abgabe nach einer Untersuchung chinesischer Subventionen eingeführt. Für andere Hersteller aus China gelten teilweise deutlich höhere Sätze.
Ein Model Y aus Grünheide muss diese Zusatzabgabe beim Verkauf innerhalb der EU nicht tragen.
Auch Kanada veränderte 2025 die Standortrechnung. Das Land belegte Fahrzeuge aus US-Produktion grundsätzlich mit Sonderzöllen von 25 Prozent, wobei für bestimmte nordamerikanische Bestandteile Sonderregeln gelten.
Damit entsteht ein paradoxes Bild: Deutschland ist für Tesla nicht plötzlich zu einem Billiglohnland geworden. Stattdessen können andere Produktionsstandorte durch Zölle relativ teurer werden.
VW Zwickau gegen Emden und Wolfsburg: Der Kampf um die E-Auto-Produktion
Diesen Trumpf hat Zwickau gegenüber anderen Volkswagen-Werken nicht. Der ID.4 wird beispielsweise auch in Emden gebaut. Volkswagen hat dem niedersächsischen Standort die Produktion des Modells auch nach dessen Überarbeitung zugesichert. In Emden liefen 2025 rund 147.000 Fahrzeuge vom Band; mehr als eine Milliarde Euro wurde in den Umbau des Standorts zur Elektrofabrik investiert.
Wolfsburg wiederum soll künftig ebenfalls den ID.3 sowie den Cupra Born produzieren – zwei Modelle, die bislang zum Programm von Zwickau gehören. Zwickau selbst soll sich ab 2027 auf die beiden Audi-Modelle Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron konzentrieren.
Damit wird sichtbar, worum es im Volkswagen-Konzern inzwischen geht: nicht nur darum, wie effizient ein einzelnes Werk produzieren kann, sondern darum, welche Fabriken bei insgesamt zu großen Kapazitäten überhaupt noch ausreichend Arbeit erhalten.
Volkswagen formuliert dieses Prinzip inzwischen selbst ungewöhnlich offen. Im neuen Zukunftsplan heißt es, die günstigsten und wettbewerbsfähigsten Werke sollten künftig möglichst stark ausgelastet werden. Konzernweit strebt Volkswagen ein Produktionsnetz für rund neun Millionen Fahrzeuge an. Vor der Pandemie waren die Kapazitäten laut Konzern auf etwa zwölf Millionen Fahrzeuge ausgelegt.
Damit wird die Auslastung zur Überlebensfrage.
Tesla investiert in Batteriezellen: Grünheide bekommt die nächste Aufgabe
Tesla verfolgt in Brandenburg derzeit die entgegengesetzte Richtung. Neben der Fahrzeugproduktion soll auch die Batteriezellfertigung deutlich wachsen. Im Mai kündigte Tesla weitere 250 Millionen Dollar für die Zellproduktion in Grünheide an. Zusammen mit bereits geplanten Investitionen soll die Kapazität perspektivisch auf 18 Gigawattstunden pro Jahr steigen. Nach Unternehmensangaben könnten dafür mehr als 1.500 zusätzliche Beschäftigte benötigt werden.
Entscheidend ist dabei die Formulierung: Das sind Ausbaupläne und Zielgrößen. Eine Produktion von 18 Gigawattstunden pro Jahr läuft derzeit noch nicht.
Trotzdem steckt darin ein wichtiges Signal. Tesla weist dem Standort zusätzliche Aufgaben zu, während Volkswagen innerhalb seines deutschen Produktionsnetzes Volumen bündelt und Modelle zwischen Werken verschiebt.
Hat Elon Musk den Autobau in Deutschland geknackt? Die Antwort ist komplizierter
Einen eindeutigen Kostensieg Teslas über Volkswagen lässt sich aus öffentlich verfügbaren Zahlen nicht ableiten. Zu unterschiedlich sind Produkte, Tarifstrukturen, Wertschöpfungstiefen, Investitionen und Kapazitätsdefinitionen.
Grünheide zeigt jedoch eine mögliche Antwort auf das deutsche Kostenproblem: wenige Grundmodelle, weniger Varianten, weniger Einzelteile, darauf zugeschnittene Produktionsprozesse und möglichst hohe Stückzahlen auf denselben Anlagen.
Bemerkenswert ist, dass Volkswagen inzwischen selbst in dieselbe Richtung marschiert. Der Konzern will Modelle streichen, Ausstattungen reduzieren und Stückzahlen pro verbleibendem Modell erhöhen. Aus mehr als 2.300 Sitzvarianten sollen etwa 100 werden.
Volkswagen versucht damit im Kern, einen Teil jener Komplexität wieder abzubauen, die Tesla von Anfang an gar nicht erst aufgebaut hat. Für den Konzern als Ganzes kann diese Strategie sinnvoll sein. Für einzelne Werke ist sie schmerzhaft.
Denn wenn weniger Modelle auf weniger Fabriken und Produktionslinien verteilt werden, entscheidet nicht mehr nur die Frage, wie effizient Zwickau ein Auto bauen kann. Entscheidend wird, ob Zwickau im konzerninternen Wettbewerb überhaupt genügend Fahrzeuge zugesprochen bekommt.
Genau darin liegt der vielleicht wichtigste Unterschied zwischen den beiden Fabriken.
Tesla versucht in Grünheide, mehr Arbeit in dasselbe Werk hineinzuholen. Volkswagen versucht, innerhalb eines historisch gewachsenen Produktionsnetzes Arbeit auf weniger Linien zu konzentrieren.
Zwei deutsche Elektroautowerke produzierten 2025 fast gleich viele Fahrzeuge. Doch ihre Perspektiven könnten kaum unterschiedlicher sein.
Elon Musk hat die hohen Kosten Deutschlands nicht abgeschafft. Tesla versucht vielmehr, sie durch weniger Komplexität, höhere Produktivität und mehr Auslastung zu kompensieren. Ob das Modell dauerhaft funktioniert, entscheiden am Ende die Käufer.
Und bei Volkswagen fällt zusätzlich noch eine andere Entscheidung: welches Werk die verbleibenden Autos bauen darf. Für Zwickau geht es deshalb längst um mehr als um den billigsten Autositz. Es geht um den eigenen Platz im Konzern.