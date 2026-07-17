Ein Elektroauto für 25.000 Euro aus Deutschland, eigene Batteriezellen aus Brandenburg und Produktionsziele, die bei klassischen Automobilkonzernen zunächst mehrere Gremien durchlaufen würden: Bei Tesla stehen solche Vorhaben häufig früh im Raum.

Während Volkswagen über Werke und Auslastung diskutiert, Stellantis Kapazitäten reduziert und Ford seine europäische Produktion verkleinert, schlägt Tesla erneut die entgegengesetzte Richtung ein. Ausgerechnet in Deutschland plant der Konzern einen der wenigen großen industriellen Hochläufe des Jahres.

Ab Oktober soll das Werk in Grünheide bis zu 7.500 Model Y pro Woche produzieren können. Das wären rund 20 Prozent mehr als zuvor. Dafür sucht Tesla etwa 1.000 zusätzliche Produktionsmitarbeiter. Gleichzeitig bereitet das Unternehmen am Standort die nächste Ausbaustufe seiner Batteriezellfertigung vor. Vorgesehen sind eine zusätzliche Investition von 250 Millionen Dollar, eine Zielkapazität von 18 Gigawattstunden und mehr als 1.500 Arbeitsplätze.