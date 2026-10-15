Der US-Elektroautohersteller Tesla konkretisiert seine langfristigen Ausbaupläne für die Gigafactory Berlin-Brandenburg in Grünheide. Nördlich des bestehenden Werks soll eine weitere Produktionshalle entstehen, die mit einer Fläche von rund 536.000 Quadratmetern deutlich größer ausfallen würde als das bisherige Produktionsgebäude mit etwa 219.000 Quadratmetern. Das berichtet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) unter Berufung auf Unternehmensinformationen. Mit der Erweiterung verfolgt Tesla das Ziel, seine jährliche Produktionskapazität langfristig auf bis zu eine Million Elektrofahrzeuge zu steigern.

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