Der internationale Automobilkonzern Stellantis steht vor erheblichen Herausforderungen und lotet offenbar neue Wege zur Stabilisierung seines Geschäfts aus. Insidern zufolge richtet sich der Blick dabei verstärkt nach Asien, insbesondere nach China. Hintergrund ist eine anhaltende Schwäche im europäischen Markt sowie finanzielle Belastungen, die den Konzern zunehmend unter Druck setzen. Gespräche mit potenziellen Partnern aus der chinesischen Automobilindustrie deuten darauf hin, dass Stellantis strategische Anpassungen in Erwägung zieht, um seine Position langfristig zu sichern.

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Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, hat Stellantis bereits konkrete Gespräche mit den chinesischen Unternehmen XPeng und Xiaomi geführt. Ziel dieser Treffen sei es gewesen, Optionen für eine mögliche Umstrukturierung des europäischen Geschäfts zu diskutieren. Dabei standen offenbar verschiedene Szenarien im Raum, darunter auch Beteiligungen an einzelnen Marken des Konzerns.