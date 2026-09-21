Vier globale Marken, fünf regionale Marken, zwei Spezialmarken und Maserati als Luxusmarke: Stellantis hat die Rollen innerhalb seines weit verzweigten Portfolios neu verteilt. Hinter dieser Neuordnung steht weniger die Frage, welche Traditionsmarke verschwinden könnte, sondern vielmehr, wie viel Eigenständigkeit sich der Konzern künftig noch leisten will.

Der Hintergrund ist wirtschaftlicher Druck. Stellantis hatte das Geschäftsjahr 2025 mit einem Nettoverlust von 22,3 Milliarden Euro abgeschlossen. Außergewöhnliche Belastungen von insgesamt 25,4 Milliarden Euro drückten das Ergebnis tief ins Minus. Allein die Anfang 2026 angekündigte strategische Neuausrichtung verursachte Belastungen von rund 22,2 Milliarden Euro. Der Konzern setzte daraufhin auch die Dividende für 2026 aus.

Im Mai präsentierte Vorstandschef Antonio Filosa schließlich den neuen Strategieplan FaSTLAne 2030. Stellantis will in den kommenden fünf Jahren mehr als 60 Milliarden Euro investieren. Entscheidender als die Gesamtsumme ist jedoch deren Verteilung: Rund 70 Prozent der Marken- und Produktinvestitionen sollen auf Fiat, Peugeot, Jeep und Ram sowie die Nutzfahrzeugsparte Pro One entfallen. Stellantis bezeichnet diese vier Automarken ausdrücklich als seine globalen Marken mit der größten Reichweite und dem höchsten Profitabilitätspotenzial.