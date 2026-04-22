Der Autozulieferer Nemak plant die Schließung seines Standorts in Herzogenburg in Niederösterreich. Die Produktion soll nach Angaben des Unternehmens spätestens bis Ende des ersten Quartals 2027 eingestellt werden. Betroffen sind derzeit rund 330 Beschäftigte. Damit verliert die Industriestadt einen wichtigen Arbeitgeber – und die Region steht vor neuen wirtschaftlichen Belastungen.

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Nemak bestätigte die Pläne am Mittwoch und verwies auf eine deutliche Eintrübung der wirtschaftlichen Perspektiven des Werks. „Angesichts der jüngsten Marktentwicklungen und anhaltend niedriger Produktionsvolumina haben sich die Aussichten für den Betrieb in Herzogenburg verschlechtert“, teilte das Unternehmen mit. Der Schließungsprozess solle in Abstimmung mit den Kunden erfolgen; verbliebene Produkte sollen schrittweise an andere Nemak-Standorte verlagert werden. Zugleich kündigte der Konzern an, die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „bestmöglich zu unterstützen“ und dabei mit Arbeitnehmervertretungen und Behörden zusammenzuarbeiten.