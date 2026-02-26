Automotive : Wenn Modelle wackeln: Wie der Antriebswandel Melecs EWS unter Druck setzt

26.02.2026
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Sinkende Volumina pro Modell, vermehrt Projektabbrüche: Der fragmentierte Übergang zur Elektromobilität trifft auch den Elektronikzulieferer Melecs EWS. Ursprüngliche Produktionsprognosen werden häufig verfehlt. Wie die Burgenländer jetzt Kapazitäten planen und Standorte auslasten, schildert Geschäftsführer Bernhard Pulferer.
Melecs EWS Siegendorf 2

Produktion bei Melecs EWS: : „Die Volumina je Marke und die Volumina je Modell werden geringer"

- © David Payr

Erstveröffentlichung
26.02.2026
Letzte Aktualisierung
26.02.2026
Daniel Pohselt