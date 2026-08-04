Mercedes-Benz will sein Geschäft in den Vereinigten Staaten in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen dort jährlich rund 400.000 Pkw und 80.000 Transporter verkauft werden. Damit würde der US-Absatz erheblich über dem heutigen Niveau liegen. Im Jahr 2025 setzte Mercedes-Benz USA nach offiziellen Unternehmensangaben 303.200 Personenwagen und 40.000 Vans ab. Die Vereinigten Staaten sind damit nicht nur einer der größten Absatzmärkte des Konzerns, sondern sollen künftig auch Rückgänge und schwächeres Wachstum in anderen Regionen, insbesondere in China, teilweise ausgleichen.

Die geplante Expansion fällt jedoch in eine Zeit, in der sich die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in den USA grundlegend verändern. Washington verbindet Industriepolitik, nationale Sicherheit und Handelspolitik immer stärker miteinander. Für Mercedes entsteht daraus eine ungewöhnliche Situation: Einerseits produziert der Konzern seit Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten, beschäftigt dort Tausende Menschen und zählt zu den bedeutenden Autoexporteuren des Landes. Andererseits könnten zwei große chinesische Aktionäre dazu führen, dass das Unternehmen unter neue gesetzliche Beschränkungen fällt.