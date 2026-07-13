Mit dem Luce beginnt für Ferrari ein neues Kapitel – und offenbar ein deutlich kontroverseres, als der Sportwagenhersteller selbst erwartet hatte. Das erste vollelektrische Serienmodell aus Maranello sollte von Anfang an provozieren und mit den gestalterischen Traditionen der Marke brechen. Dennoch räumt Ferrari inzwischen ein, dass die ablehnenden Reaktionen auf das Fahrzeug wesentlich heftiger ausgefallen sind als vorausgesehen.

Emanuele Carando, Ferraris globaler Marketingdirektor, erklärte gegenüber dem US-Automobilportal Edmunds, das Unternehmen habe mit einer starken und polarisierenden Reaktion gerechnet. Das tatsächliche Ausmaß der negativen Kommentare habe Ferrari jedoch überrascht. Carando versucht, die Debatte aus Sicht des Marketings positiv zu bewerten: Die zahlreichen Diskussionen über das Design hätten dem Luce eine enorme Aufmerksamkeit verschafft, ohne dass Ferrari dafür zusätzliche Werbeausgaben tätigen musste. Bei einer Marke, die weltweit so emotional wahrgenommen werde, hätten schließlich viele Menschen das Bedürfnis, ihre Meinung zu äußern.