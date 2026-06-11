Die vorläufige Pause in der Türkei bedeutet dagegen nicht zwingend das Ende des Projekts. Sie deutet aber darauf hin, dass BYD seine Ressourcen priorisiert. Das türkische Werk war nach bisherigen Angaben eher auf Märkte in Zentralasien und im Nahen Osten ausgerichtet. Ungarn dagegen ist der Schlüssel zum EU-Markt – und damit kurzfristig strategisch wertvoller.

Für europäische Hersteller ist die Entwicklung ein Warnsignal. BYD kommt zwar später als angekündigt mit lokaler Produktion, aber der Markteintritt verliert dadurch nicht an Gewicht. Im Gegenteil: Sobald die Fertigung in Szeged läuft, kann der Konzern seine Preis-, Modell- und Vertriebsstrategie in Europa auf eine neue Grundlage stellen. Die Verzögerung verschafft etablierten Herstellern Zeit. Sie nimmt ihnen aber nicht den strukturellen Druck.

Der Fall zeigt auch, dass die europäische Zollpolitik wirkt – allerdings anders, als manche erwartet hatten. Sie bremst chinesische Hersteller nicht zwingend aus, sondern kann sie dazu bewegen, innerhalb Europas zu produzieren. Für BYD ist Ungarn damit nicht nur ein Werk, sondern ein strategischer Brückenkopf. Der Produktionsstart im vierten Quartal 2026 wird deshalb weit über Szeged hinaus aufmerksam verfolgt werden.