BYD baut seine Transportkapazitäten für die internationale Expansion aus. Wie das Technologiemedium Rest of World unter Berufung auf Berichte aus der Schifffahrtsbranche meldet, soll die Flotte des chinesischen Autoherstellers bis 2029 um zehn auf 18 Schiffe wachsen. Die zusätzlichen Autotransporter sollen bei China Merchants Industry entstehen und jeweils rund 9.200 Standardfahrzeugplätze bieten. BYD beantwortete eine Anfrage des Mediums zu den Ausbauplänen nicht.

Die wirtschaftliche Überlegung dahinter: Wer Schiffe selbst betreibt, gewinnt mehr Kontrolle über Transportkapazitäten, Routen und Liefertermine. Nach einer von Rest of World angeführten Branchenschätzung könnten eigene Frachter die Transportkosten je exportiertem Fahrzeug gegenüber gecharterten Schiffen um bis zu 40 Prozent senken. Eine von BYD bestätigte Einsparungsrechnung liegt damit jedoch nicht vor.