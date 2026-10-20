BYD Elektroautos China : BYD baut eine eigene Autoflotte auf See: Die Milliardenwette hinter Chinas Exportoffensive
BYD baut seine Transportkapazitäten für die internationale Expansion aus. Wie das Technologiemedium Rest of World unter Berufung auf Berichte aus der Schifffahrtsbranche meldet, soll die Flotte des chinesischen Autoherstellers bis 2029 um zehn auf 18 Schiffe wachsen. Die zusätzlichen Autotransporter sollen bei China Merchants Industry entstehen und jeweils rund 9.200 Standardfahrzeugplätze bieten. BYD beantwortete eine Anfrage des Mediums zu den Ausbauplänen nicht.
Die wirtschaftliche Überlegung dahinter: Wer Schiffe selbst betreibt, gewinnt mehr Kontrolle über Transportkapazitäten, Routen und Liefertermine. Nach einer von Rest of World angeführten Branchenschätzung könnten eigene Frachter die Transportkosten je exportiertem Fahrzeug gegenüber gecharterten Schiffen um bis zu 40 Prozent senken. Eine von BYD bestätigte Einsparungsrechnung liegt damit jedoch nicht vor.
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BYD baut eigene Autofrachter: Warum Chinas Elektroauto-Riese auf See expandiert
Der Aufbau der Flotte begann bereits vor dem jüngsten Anstieg der Frachtkosten. Im Jahr 2022 kündigte BYD an, umgerechnet rund 687 Millionen US-Dollar in eigene Autotransporter zu investieren. Gründer Wang Chuanfu begründete das Vorhaben mit fehlenden Schiffskapazitäten für den Export. Zwischen Jänner 2024 und September 2025 nahm der Konzern acht Autotransporter in Betrieb.
Wie groß diese Schiffe ausfallen, zeigt die „BYD Shenzhen“. Der im April 2025 übergebene Frachter ist knapp 220 Meter lang, verfügt über 16 Decks und bietet 9.200 Standardfahrzeugplätze. Auf seiner ersten Überseefahrt Ende April 2025 transportierte er mehr als 7.000 Elektroautos und Plug-in-Hybride nach Brasilien. Die Jungfernfahrt gehört damit zur ersten Ausbauphase der Flotte.
Der Bedarf an Transportkapazitäten wächst mit dem Auslandsgeschäft. Im September 2026 setzte BYD außerhalb Chinas 180.700 Fahrzeuge ab, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahresmonat. Damit entfielen rund 39 Prozent des gesamten Monatsabsatzes auf Auslandsmärkte. Für 2026 peilt der Konzern nach einem Bericht von CnEVPost unter Berufung auf Managementaussagen 1,9 bis zwei Millionen Auslandsverkäufe an. Für 2027 liegt das Ziel bei mehr als 2,5 Millionen Fahrzeugen. Auslandsabsatz und Exporte aus chinesischen Werken sind dabei unterschiedliche Größen.
Autoexporte aus China: Warum steigende Frachtkosten BYD unter Druck setzen
Zusätzlichen Druck erzeugt der angespannte Markt für Autotransporter. Nach Angaben von Clarksons Research, die Rest of World anführt, kostete die Charter eines Schiffes mit rund 6.500 Fahrzeugplätzen zuletzt 95.000 US-Dollar pro Tag. Im Februar 2026 waren es noch 50.000 Dollar.
Stephen Gordon, Geschäftsführer von Clarksons Research, sieht im starken Wachstum chinesischer Autoexporte den wichtigsten einzelnen Treiber der steigenden Charterraten. Die Konflikte im Nahen Osten hätten den Markt zusätzlich verknappt.
Auf der Route zwischen Asien und Europa verschärfen längere Fahrzeiten die Kapazitätsprobleme. Nach Einschätzung von Andrea De Luca, Schifffahrtsanalyst beim Datenanbieter Veson Nautical, umfahren die meisten Autotransporter das Rote Meer über das Kap der Guten Hoffnung. Dadurch verlängere sich die Strecke um etwa ein Viertel, eine Fahrt könne bis zu 14 Tage länger dauern.
Eigene Schiffe beseitigen diese Umwege nicht. Sie verringern aber die Abhängigkeit von kurzfristig verfügbaren Charterkapazitäten. De Luca zufolge kann BYD damit wichtige Absatzmärkte bevorzugt bedienen und neue Märkte leichter erschließen.
BYD unter Druck: Warum der Einbruch in China die Auslandsexpansion antreibt
Der Ausbau der Transportkapazitäten fällt zugleich in eine Phase schwächerer Verkäufe am Heimatmarkt. Nach der von CnEVPost veröffentlichten Auswertung sank BYDs Absatz in China in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 30 Prozent. Das Auslandsgeschäft gewann damit als Ausgleich an Bedeutung.
Allerdings führt eine höhere Exportleistung nicht automatisch zu entsprechend höheren Verkäufen an Endkunden. George Whitcombe, Analyst bei Benchmark Mineral Intelligence, verweist gegenüber Rest of World darauf, dass die Exporte chinesischer Elektroautos schneller wüchsen als deren Neuzulassungen im Ausland. Er wertet dies als Hinweis auf steigende Bestände unverkaufter Fahrzeuge.
Damit betrifft BYDs Logistikstrategie zwei unterschiedliche Aufgaben: Der Konzern muss ausreichend Fahrzeuge zu wettbewerbsfähigen Kosten verschiffen können. Zugleich müssen Vertrieb und Nachfrage in den Zielländern mit den Liefermengen Schritt halten.
BYD, Geely und Chery: Chinas Autobauer sichern sich eigene Schiffsflotten
Andere chinesische Hersteller bauen ebenfalls ihren Zugang zur Seelogistik aus. Geely betreibt seit 2025 einen Autotransporter auf Basis einer Langzeitcharter beim Reeder Zodiac Maritime. Chery gründete 2023 ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Wuhu-Werft zum Bau von Autotransportern.
Über den Stellenwert der BYD-Flotte gehen die Einschätzungen auseinander. Während der Berater Lei Xing vor allem die Kontrolle über die Lieferkette hervorhebt, sieht Felipe Munoz von Car Industry Analysis auch eine demonstrative Funktion: Die großen Frachter sollten Ressourcen und Expansionstempo des Herstellers sichtbar machen. Der nun berichtete Ausbau würde BYDs Flotte bis 2029 um zehn Schiffe vergrößern. Entscheidend für den wirtschaftlichen Nutzen wird auch deren Auslastung sein.