Ungarns Stromversorgung steht seit Anfang August unter erheblichem Druck. Eine lang anhaltende Dürre, mehrere Hitzewellen und historisch niedrige Wasserstände der Donau haben dazu geführt, dass das Atomkraftwerk Paks seine Produktion drastisch reduzieren musste. Das Kraftwerk ist auf Wasser aus der Donau angewiesen, um seine Reaktoren und Turbinen zu kühlen. Weil nicht mehr genügend Wasser zur Verfügung steht, wurden mehrere Blöcke beziehungsweise Turbinen heruntergefahren.

Entgegen ersten Ankündigungen konnte eine vollständige Abschaltung zunächst knapp vermieden werden. Am 4. August lief nach Angaben der ungarischen Regierung jedoch nur noch eine von vier Turbinen. Die Leistung des Kraftwerks lag damit bei etwas mehr als zehn Prozent der installierten Kapazität. Statt normalerweise rund 2.000 Megawatt wurden zuletzt nur noch etwa 230 bis 240 Megawatt erzeugt. Ob dieser eingeschränkte Betrieb aufrechterhalten werden kann, hängt vor allem von der Entwicklung des Donaupegels und möglichen Niederschlägen im österreichischen und süddeutschen Einzugsgebiet des Flusses ab.

Paks ist für Ungarn von herausragender Bedeutung. Das einzige Atomkraftwerk des Landes liefert unter normalen Bedingungen rund 40 bis knapp 50 Prozent der ungarischen Stromproduktion. Fällt diese Leistung kurzfristig aus, kann sie nicht vollständig durch andere heimische Kraftwerke ersetzt werden. Ungarn muss deshalb mehr Strom aus den europäischen Nachbarländern importieren und gleichzeitig den Verbrauch im Inland reduzieren. Gerade während einer Hitzewelle ist das schwierig, weil Klimaanlagen, Kühlanlagen und industrielle Prozesse besonders viel Energie benötigen.