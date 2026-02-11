Der Münchner Automobilhersteller BMW hat einen umfangreichen weltweiten Rückruf gestartet. Betroffen sind Modelle aus zahlreichen Baureihen, die in der Zeit von Juli 2020 bis Juli 2022 mit einem bestimmten Starter-Relais ausgestattet wurden. Nach Unternehmensangaben könne es bei diesen Bauteilen nach häufiger Nutzung zu erhöhtem Verschleiß im Magnetschalter kommen, was die Startfähigkeit der Fahrzeuge beeinträchtigen könne.

>>> VW, BMW und Mercedes auf Talfahrt: Brutale Zahlen zwingen zur Radikalkur

Zuvor hatte das Fachmedium kfz-Betrieb von einer betroffenen Stückzahl von 575.000 Fahrzeugen berichtet. Eine genaue Zahl bestätigte BMW bislang nicht, sprach jedoch von einer mittleren sechsstelligen Anzahl. In Österreich könnten nach Angaben des Unternehmens 1.124 Fahrzeuge potenziell betroffen sein.