Vorzeitiger Wechsel in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden (CEO) bei der AMAG: Helmut Kaufmann wird als CEO und Technikvorstand (COO) vom derzeitigen Vertriebsvorstand (CSO) Victor Breguncci per 1. Mai als CEO abgelöst. Das teilte die börsennotierte Firma am Donnerstag nach Börsenschluss auf Basis eines entsprechenden Beschlusses des Aufsichtsrates mit. Konkrete Gründe wurden nicht genannt. 2025 gab es einen Gewinneinbruch.

In einer Pressemitteilung erklärte der Aluminium-Konzern, Kaufmann habe sich nach 19 Jahren im Vorstand entschlossen, sein Mandat nach der Hauptversammlung 2026 zurückzulegen und "damit eine frühzeitige interne Nachfolgelösung zu unterstützen". Breguncci ist seit 2019 Mitglied des AMAG-Vorstands, sein neuer Vertrag als CEO läuft bis Mai 2029.