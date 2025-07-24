Die AMAG Austria Metall AG hat im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Einbruch bei Gewinn und operativem Ergebnis verzeichnet – und ihre Jahresprognose nach unten korrigiert. Steigende Energie- und Personalkosten sowie erhöhte US-Zölle auf Aluminium belasten den österreichischen Konzern erheblich.

Wie AMAG in einer aktuellen Mitteilung bekanntgab, sank der Nettogewinn in den ersten sechs Monaten des Jahres um 29,9 Prozent auf 23,4 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 38,8 Millionen Euro rund 23,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Besonders hart traf es das zweite Quartal: Hier brach das EBIT auf 15 Millionen Euro ein – fast 50 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. Der Quartalsüberschuss schrumpfte um über 64 Prozent auf 7,2 Millionen Euro.

