In der Papierindustrie blieb die zweite Runde der Kollektivvertragsverhandlungen (KV) ohne Einigung. Die Gewerkschaften GPA und PRO-GE kritisierten insbesondere die Forderung der Arbeitgeberseite nach einer Nulllohnrunde – ein Vorschlag, der für die Arbeitnehmervertretung nicht akzeptabel ist. Als Reaktion auf die festgefahrenen Verhandlungen sind für den 28. April Betriebsrätekonferenzen angesetzt. Die nächste Runde der KV-Verhandlungen ist für den 8. Mai geplant.

Auch in der Chemie- und Elektroindustrie gab es in der vergangenen Woche keine Fortschritte. Dort verlief die zweite Verhandlungsrunde ebenfalls ohne Ergebnis.