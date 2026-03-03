Die militärische Eskalation im Nahen Osten entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Risikofaktor für internationale Lieferketten. Während geopolitische Spannungen in der Region seit Jahren latente Unsicherheit erzeugen, führen die jüngsten Entwicklungen nun zu konkreten Einschränkungen im Luft-, See- und Landverkehr, die sich spürbar auf globale Transportströme auswirken. Sowohl Gebrüder Weiss als auch Cargo-Partner berichten in aktuellen Kundeninformationen von erheblichen Störungen zentraler Verkehrskorridore.

Im Zentrum der maritimen Verwerfungen steht die Straße von Hormus, eine der weltweit wichtigsten Schifffahrtsrouten für Energie- und Warenströme zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Laut Cargo-Partner ist diese Meerenge inzwischen von Iran blockiert worden, wodurch sich die Sicherheitslage für die kommerzielle Schifffahrt erheblich verschärft hat. Gebrüder Weiss beschreibt die Situation als „significant disruption“, in deren Folge Schiffe temporär gestoppt oder großräumig umgeleitet werden mussten, während zahlreiche Einheiten in der Region verharren und auf weitere Entwicklungen warten.