„Ich bin mit der Entwicklung sehr zufrieden“, blickt Doris Pulker-Rohrhofer, die den Hafen Wien als technische Geschäftsführerin verantwortet, auf die letzten Jahre zurück. Man sei gewachsen, sowohl was die Produktivität, als auch den Umsatz und die Größe des Areals betrifft.

Bei der Produktivität spiele dabei vor allem die Digitalisierung eine große Rolle. „Wir haben durch die Digitalisierung gewisse Prozesse verbessert, etwa im Warenwirtschaftssystem, und haben unsere gesamte IT modernisiert.“ Doch nicht nur digitalisierte Prozesse verhalfen dem Hafen Wien zu mehr Produktivität: „Es gibt mit Sicherheit auch weniger Reibungsverluste, weil wir gut zusammenarbeiten. Es ist wichtig, auch einen Schwerpunkt auf die Menschen zu setzen: Wenn es den Mitarbeiter*innen gut geht und sie gut miteinander arbeiten, steigert das die Produktivität“, so Pulker-Rohrhofer.

In Sachen Umsatz konnte der Hafen Wien als Tochter der Wien Holding im Geschäftsjahr 2024 58,8 Millionen Euro erwirtschaften und lieferte ein Betriebsergebnis auf Rekordniveau: Es sei um 4,3 Prozent auf rund 9,1 Millionen Euro gestiegen, heißt es von der Mutter Wien Holding. Auf oder neben dem Hafenareal sind rund 200 Unternehmen vertreten, und schaffen damit ein Potenzial von etwa 5.000 Arbeitsplätzen.

Vor allem auch im HQ7, einem Areal, das der Hafen 2017 zugekauft hat, hätten sich viele Unternehmen angesiedelt. „Da gibt es sehr spannende Unternehmen“, so Pulker-Rohrhofer: „Wir haben zum Beispiel eine Kaffeerösterei dort, oder auch die Filmbranche. Wir bauen derzeit zwei Filmhallen, die dann von den sogenannten HQ7 Studios betrieben werden. Das ist sicher ein toller Boost für die Filmindustrie in Österreich insgesamt“, ist sich die technische Geschäftsführerin sicher. Auch eine Pathologie wurde im HQ7 eingerichtet.

Lesen Sie hier auch das Portrait von Doris Pulker Rohrhofer.