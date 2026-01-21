Standortentscheidungen gehören zu den folgenreichsten Weichenstellungen industrieller Unternehmen. Sie wirken über Jahrzehnte und betreffen weit mehr als Grundstückspreise oder Baukosten. Fragen der langfristigen Personalverfügbarkeit, der Erreichbarkeit von Märkten, der Integration in bestehende Lieferketten, der Resilienz gegenüber Krisen sowie der Erfüllung von ESG-Vorgaben greifen dabei ineinander. Gleichzeitig steigt die Komplexität solcher Projekte stetig: Regulatorische Anforderungen, volatile Nachfrage, technologische Entwicklungssprünge und sich wandelnde Kundenanforderungen erschweren belastbare Prognosen. Was in der frühen Projektphase als wirtschaftlich attraktive Lösung erscheint, entpuppt sich im Betrieb nicht selten als Kostenfalle – etwa durch mangelnde Erweiterbarkeit, unzureichende Prozessintegration oder einen zu geringen organisatorischen Reifegrad.



Besonders bei Logistik- und Produktionsstandorten zeigt sich, dass nicht die einzelne technische Komponente, sondern das Zusammenspiel von Gebäude, Technik, Prozessen und Organisation über den Erfolg entscheidet. Vor diesem Hintergrund gewinnt eine strukturierte, faktenbasierte Standort- und Anlagenplanung an Bedeutung. Unabhängige Planungspartner wie Xvise können dabei helfen, Annahmen kritisch zu hinterfragen, Varianten vergleichbar zu machen und spätere Fehlentscheidungen zu vermeiden. Ihr Mehrwert liegt im Blick auf das Gesamtsystem – und in der Fähigkeit, Komplexität so zu beherrschen, dass Investitionen auch unter unsicheren Rahmenbedingungen langfristig tragfähig bleiben.

Renommierprojekt

Auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Grundstück errichtete der internationale Transport- und Logistikkonzern Gebrüder Weiss ein neues Logistik- und IT-Center mit einem 34 Meter hohen Hochregallager, einem zusätzlichen manuellen Lager sowie einem mehrstöckigen Bürogebäude für rund 350 Mitarbeitende. Insgesamt investierte das Unternehmen rund 100 Millionen Euro in den Standort. Der neue Komplex ist auf 68.000 Palettenplätze ausgelegt und wird als Multi-Customer-Warehouse betrieben. Das bedeutet: Mehrere Industriekunden lagern hier ihre Ware, die anschließend bedarfsgerecht, auftragsbezogen und in hoher Taktung weiterverteilt wird.

Die logistische Konzeption und die Planung der Automatisierung lagen bei Xvise, einer 100-prozentigen Tochter von Gebrüder Weiss. Deren Head of Consulting, Thomas Bale, begleitet das Projekt von den ersten Konzeptstudien bis zur Inbetriebnahme. Goldbeck Rhomberg fungierte als Generalunternehmen.

Vom konventionellen Lager zur automatisierten Drehscheibe



Für Gebrüder Weiss markiert Wolfurt einen technologischen Einschnitt, weiß Bale. Erstmals setzt der Konzern in großem Stil auf ein automatisches Palettenhochregallager. Bislang war der Konzern in der Lagertechnik eher konservativ unterwegs. „Da das Kundengeschäft meist eher kurzfristig ausgelegt ist, ist der Logistikdienstleister primär im manuellen Bereich unterwegs“, sagt Bale. Deshalb wurde bisher eher eine vorsichtige Strategie verfolgt. Der entscheidende Unterschied in Wolfurt: langfristig gebundene Kunden und ein klar definiertes Mengengerüst. Erst dadurch wird die Investition in Automatisierung wirtschaftlich darstellbar.