Die aktuelle geopolitische Lage rückt den Schutz kritischer Infrastrukturen in den Fokus. Hybride Bedrohungen durch Sabotage oder Drohnenflüge nehmen kontinuierlich zu, es braucht neue Fähigkeiten und Technologien zur Abwehr. Rheinmetall und die Deutsche Telekom wollen nun gemeinsam einen Abwehrschirm gegen Drohnen und Sabotage entwickeln und adressieren damit primär Städte und kritische Infrastrukturen. Ausgangsbasis ist ein sogenannter Multi-Threat-Protection-Ansatz mit Technologien für die Cybersicherheit und physischen Schutz etwa von Liegenschaften.

Technisch komplexe Abwehr

„Die Bedrohung durch Drohnen ist hochgradig digital. Ihre Abwehr benötigt die Verbindung aus Sensorik, Effektoren und sicheren Kommunikationsnetzen und genau das bündeln Rheinmetall und die Deutsche Telekom“, sagt Armin Papperger, Vorsitzender des Vorstands der Rheinmetall AG.

Rheinmetall zählt zu den weltweit führenden Systemhäusern bei der Flugabwehr und ist selbst Spezialist für autonome Systeme zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Drohnen und Aufklärungssysteme sind hier zentraler Bestandteil und dazu werden Sensor- und Datentechnologien entwickelt - für Einsätze im zivilen und sicherheitsrelevanten Bereich. Seit letzten Dezember läuft etwa ein Projekt mit der Polizei Hamburg und dem Hamburger Hafen.

Die Deutsche Telekom ist seit 2017 Systempartner von Behörden und Unternehmen bei der Drohnensicherheit und sichert im In- und Auslandkritische Infrastrukturen, Liegenschaften oder Großevents. Ein Einsatz war etwa bei der Fußball-EURO 2024, wo illegale Drohnenflüge zuverlässig erfasst und abgewehrt wurden.