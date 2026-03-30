Bei der Frage der technischen Ausstattung ihrer Mitarbeitenden stehen Unternehmen zunehmend vor einer strategischen Grundsatzentscheidung: kaufen oder als Service beziehen? Der klassische Ankauf verspricht volle Kontrolle, planbare Abschreibung und weitgehende Unabhängigkeit vom Anbieter. Gleichzeitig bindet er Kapital, verursacht hohe Einmalinvestitionen und belastet meist unternehmenseigne IT-Ressourcen mit Gerätebetrieb und Wartung.

Individuelle Anforderungen



Sogenannte Device as a Service-Modelle punkten mit planbaren, monatlich fixen Nutzungsgebühren, mit der Verwendung modernster Technologien und mit einer ausgelagerten Verantwortung für den gesamten Betrieb, vom Roll-out über Gerätemanagement bis User Help Desk. Welche Variante die bessere ist, hängt meist weniger von der Technik ab, sondern vielmehr von Struktur und Strategie des jeweiligen Unternehmens.

Die Regional Medien Austria (RMA) stehen österreichweit für lokal-regionale Nachrichten und vereinen unter ihrem Dach insgesamt 120 Zeitungen und 117 Online-Portale. Das Unternehmen beschäftigt rund 650 Mitarbeitende mit Geschäftsstellen in ganz Österreich. Mit diesem breiten Portfolio an Medienprodukten und durch den Fokus auf lokale Nachrichten nimmt die RMA eine einzigartige Stellung am heimischen Medienmarkt ein.

Kosten und Support



„Mit einer Auflage von wöchentlich 3,3 Millionen Stück und einer crossmedialen Reichweite von rund 3,5 Millionen Nutzer:innen erreichen wir praktisch alle Haushalte in Österreich“, sagt Andreas Heier, Leitung Infrastruktur & Services bei den RMA Austria. Im Zuge einer unternehmensweiten Geräteneuanschaffung wurde auch das Apple-as-a-Service Konzept von CANCOM a+d IT Solutions evaluiert, das die RMA wesentlich bei der Erfüllung ihrer Ziele wie Gerätestandardisierung, einfache Geräteverwaltung sowie Entlastung der Mitarbeiter:innen unterstützen sollte.