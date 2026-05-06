Cloud-Services sind zum zentralen Bestandteil in der digitalen Transformation von Unternehmen und Institutionen geworden. Skalierbarkeit, Flexibilität und Innovation von modernen Cloud-Lösungen über professionelle Dienstleister gewährleisten Zukunftssicherheit. Das internationale Industrieunternehmen HOERBIGER mit Hauptsitz in der Schweiz beauftragte T-Systems mit der Migration von rund 40 SAP- und Non-SAP-Systemen auf die neue Private Cloud Plattform im Rechenzentrum des T-Centers in Wien.

Managed Services. Die kurzfristige Schließung des Rechenzentrums des bisherigen IT-Providers erforderte eine rasche Lösung. HOERBIGER suchte nicht nur eine leistungsfähige zukünftige Hosting-Infrastruktur, sondern auch einen langfristigen, strategischen Partner, der Stabilität, Sicherheit und Innovation garantiert. Die Partnerschaft zwischen HOERBIGER und T-Systems wurde mit einem Rahmenvertrag für Managed Services für die nächsten fünf Jahre besiegelt.

Die Wahl auf T-Systems, der als sogenannter Premium Supplier für RISE with SAP auch langfristige Perspektiven aufzeigt, fiel nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren. „Für uns war es wichtig, einen Technologiepartner zu finden, der kulturell zu uns passt, der aber auch in der Lage ist, uns die neuesten Technologien anzubieten, uns in Security-Fragen zu beraten und bei dem wir flexibel entscheiden können, welchen Weg wir etwa hinsichtlich Cloud und SAP S4/HANA einschlagen wollen“, erläutert Thomas Kriechbaum, Executive Vice President Processmanagement and IT von HOERBIGER.

Flexibilität und Agilität. T-Systems überzeugte mit einem maßgeschneiderten Lösungskonzept, das auf modernsten Service-Standards basiert. Flexibilität und Agilität ohne Kompromisse bei Datenschutz und Sicherheit sind dabei die zentralen Eckpfeiler. Im Rahmen der Migration wurden die IT-Systeme von HOERBIGER, darunter ERP-Systeme und wichtige Applikationen, auf einer zentralen Plattform konsolidiert. Dies reduzierte die Komplexität der IT-Landschaft erheblich.

Die dabei eingesetzte T Cloud Private-Plattform kombiniert die Vorteile von sogenannten On-Premises-Systemen mit den Stärken von Private- und Public Cloud-Features. Unternehmen wie HOERBIGER können so auf eine kosteneffiziente, hochsichere Private-Cloud-Infrastruktur vertrauen, und dabei die Flexibilität und Agilität wie auf einer Public Cloud nutzen – ohne Kompromisse bei Datenschutz und Sicherheit.

Laufende Verfügbarkeit. Die Migration selbst wurde von einem Team bestehend aus rund 20 Expert:innen aus beiden Unternehmen umgesetzt. Trotz der technischen Komplexität verlief das Projekt durch eine konsequente Planung und ein beiderseitig professionelles Projektmanagement reibungslos. „Neben Preis, Qualität und Leistung waren es vor allem Soft-Facts wie Fairness und Engagement des gesamten Teams, die dieses Projekt zu einem Erfolg gemacht haben“, unterstreicht Albert Dillhof, Key Account Manager bei T-Systems Austria.

Die laufende Verfügbarkeit der Systeme blieb während des gesamten Prozesses gewährleistet, ein besonders wichtiger Aspekt für HOERBIGER. „Die Zusammenarbeit war nicht nur professionell, sondern auch freundschaftlich. Am Ende arbeiten immer Menschen miteinander und auch bei technischen Lösungen muss das Team funktionieren. Bei T-Systems haben wir gesehen, dass sowohl die Kultur als auch die Größe in Österreich zu uns passen. Darüber hinaus profitieren wir von der breiten Aufstellung und Innovationskraft von

T-Systems als Tochter der Deutschen Telekom“, unterstreicht Thomas Kriechbaum, Executive Vice President Processmanagement and IT von HOERBIGER.

IN KOOPERATION MIT T -SYSTEMS AUSTRIA