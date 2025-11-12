Im Jahr 2024 sah sich die österreichische Industrie mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. In einem von Rezession geprägten wirtschaftlichen Umfeld verzeichneten die 250 größten Industrieunternehmen des Landes im Schnitt einen Umsatzrückgang von 2,1 Prozent. Wurden auch große Energieversorger wie OMV berücksichtigt, belief sich das Minus sogar auf rund 8 Prozent. Dennoch blieb die Zahl jener Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro stabil bei 73 – ein Hinweis auf eine gewisse strukturelle Robustheit trotz konjunktureller Schwäche.

>>> Das sind Österreichs 250 mächtigste Industrieunternehmen

Im aktuellen Ranking der 250 umsatzstärksten Industrieunternehmen Österreichs sind 21 Betriebe aus Vorarlberg gelistet. Diese erwirtschafteten gemeinsam einen Umsatz von 17,93 Milliarden Euro. Das Bild innerhalb des Bundeslands ist jedoch heterogen: Sieben Unternehmen mussten teils erhebliche Umsatzrückgänge hinnehmen – in manchen Fällen im zweistelligen Prozentbereich. Gleichzeitig gelang es einer beachtlichen Anzahl vorarlberger Industriebetriebe, auch unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen Wachstum zu erzielen. Auffällig: Der durchschnittliche Umsatzrückgang der größten Unternehmen in Vorarlberg lag bei lediglich 2,2 Prozent – ein Wert, der im bundesweiten Vergleich dem oberen Mittelfeld entspricht und Ober- sowie Niederösterreich deutlich hinter sich lässt.

