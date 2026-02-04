Die Anforderungen an berufliche Weiterbildung haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Es geht nicht mehr nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern darum, Kompetenzen aufzubauen, die in einem dynamischen und technologisierten Arbeitsumfeld bestehen können. Wer Weiterbildung heute ernst nimmt, muss nicht nur fachlich liefern, sondern auch didaktisch, methodisch und strukturell überzeugen.

Vor diesem Hintergrund hat brandscore.at im Auftrag des INDUSTRIEMAGAZIN erneut jene Seminaranbieter unter die Lupe genommen, die in Österreich besonders gefragt sind. Basis ist eine breite Unternehmensbefragung, die zeigt: Qualität wird nicht allein an Inhalten gemessen, sondern an ihrer Umsetzbarkeit im beruflichen Alltag – an der Wirksamkeit von Trainings.

Auffällig ist 2026 vor allem eines: Unternehmen suchen nach Partnern, nicht nach Programmen. Sie erwarten Weiterbildung, die auf individuelle Herausforderungen eingeht – sei es in der Führungskräfteentwicklung, im Umgang mit digitalen Tools oder bei strategischen Zukunftsthemen wie KI, Nachhaltigkeit oder Change Management. Anbieter, die in der Lage sind, solche Anforderungen systematisch aufzugreifen und passgenau umzusetzen, gewinnen an Relevanz.

Das Ranking zeigt auch: Während große Anbieter durch Struktur, Ressourcen und thematische Breite punkten, können kleinere, spezialisierte Player durch Tiefe, Nähe zur Praxis und hohe Flexibilität überzeugen. Die besten Seminaranbieter sind daher nicht zwingend die größten – sondern jene, die Lernprozesse als strategisches Instrument begreifen und Weiterbildung als langfristige Investition verstehen.