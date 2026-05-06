MBA-Ranking 2026 : MBA in Österreich: Diese Anbieter überzeugen Führungskräfte am meisten

06.05.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Ein MBA kostet Zeit, Geld und Planung. Umso wichtiger ist die richtige Wahl: Das aktuelle Ranking von INDUSTRIEMAGAZIN und brandscore.at zeigt, welche österreichischen MBA-Anbieter Führungskräfte kennen, empfehlen – und warum sie für den nächsten Karriereschritt relevant sind.
Österreichs beste MBA-Anbieter 2026: Das Ranking von INDUSTRIEMAGAZIN und brandscore.at zeigt, welche Institutionen bei Bekanntheit und Weiterempfehlung besonders überzeugen.

Österreichs beste MBA-Anbieter 2026: Das Ranking von INDUSTRIEMAGAZIN und brandscore.at zeigt, welche Institutionen bei Bekanntheit und Weiterempfehlung besonders überzeugen.

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Erstveröffentlichung
06.05.2026
Letzte Aktualisierung
05.05.2026
Tom Arnold