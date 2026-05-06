MBA-Ranking 2026 : MBA in Österreich: Diese Anbieter überzeugen Führungskräfte am meisten
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Karrieren verlaufen heute seltener geradlinig, Führungsrollen werden komplexer, unternehmerische Entscheidungen folgen einem Umfeld permanenter Veränderung. In diesem Spannungsfeld hat sich der MBA als eine der wichtigsten Management-Weiterbildungen etabliert – nicht nur als Qualifikationsnachweis, sondern als Ausdruck von Ambition, strategischem Anspruch und dem Willen, Verantwortung auf ein neues Niveau zu heben. Doch welche Anbieter prägen den österreichischen Markt derzeit besonders stark?
Antworten liefert das aktuelle MBA-Ranking von INDUSTRIEMAGAZIN und brandscore.at. Basierend auf einer Befragung von 200 Führungskräften zeigt es, welche Institutionen in Österreich eine besonders hohe Bekanntheit genießen und welche im beruflichen Umfeld aktiv weiterempfohlen werden. Damit verdichtet das Ranking jene Faktoren, die in einem anspruchsvollen Weiterbildungsmarkt den Unterschied machen: Sichtbarkeit, Vertrauen und wahrgenommene Qualität.
Denn MBA-Programme stehen heute unter einem höheren Anspruch denn je. Sie sollen nicht nur betriebswirtschaftliches Wissen vermitteln, sondern Führung schärfen, Orientierung geben und unternehmerisches Denken in Zeiten der Transformation stärken. Entscheidend ist dabei die Qualität des Gesamtpakets: akademische Exzellenz, Praxisrelevanz, internationale Anschlussfähigkeit und ein Netzwerk, das über das Studium hinaus Wirkung entfaltet.
Ob Executive MBA für erfahrene Entscheidungsträger oder Professional MBA für ambitionierte Fachkräfte mit nächstem Karriereschritt im Blick – der Markt ist vielfältig, der Wettbewerb intensiv. Umso aufschlussreicher ist der Blick auf jene Anbieter, die 2025 in Österreich besonders überzeugen.
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Executive MBA-Ranking: Donau-Universität Krems erneut auf Platz 1
Im aktuellen Ranking der Executive-MBA-Anbieter in Österreich setzt sich die Donau-Universität Krems / Danube Business School erneut an die Spitze. Mit einer Bekanntheit von 79 Prozent und einer Weiterempfehlungsrate von 58 Prozent liegt sie klar vor dem Feld und bestätigt ihre starke Position im heimischen Markt für Management-Weiterbildung. Die anhaltende Präsenz der Kremser Institution ist auch inhaltlich gut nachvollziehbar: Die Danube Business School positioniert sich mit einem breiten, berufsbegleitenden Angebot, das Managementwissen mit zukunftsrelevanten Themen verknüpft. Dazu zählen etwa Sustainable Management sowie Agile Organizations & Collective Leadership. Die Programme setzen auf wissenschaftliche Fundierung, Praxisbezug und flexible Lernformate; zugleich verweist die Universität auf internationale Qualitätsstandards durch eine ACBSP-Akkreditierung und ihre Einbindung in die PRME-Initiative der Vereinten Nationen.
Auf Platz zwei folgt die Academy for Continuing Educationder TU Wien mit 56 Prozent Bekanntheit und 42 Prozent Weiterempfehlung. Die TU Wien besetzt im Executive-MBA-Markt eine klar erkennbare Position an der Schnittstelle von Management, Technologie und Innovation. Ihre Programme richten sich an Führungskräfte, die betriebswirtschaftliche Kompetenz mit technologischem Verständnis verbinden wollen. Das Spektrum reicht von General Management mit den Bausteinen Finance, Leadership, Strategy und Innovation bis zu spezialisierten Formaten wie Advanced Technologies & Global Leadership oder Innovation Management & Entrepreneurship. Gerade diese Verbindung aus Managementausbildung und Technologiebezug dürfte ein zentraler Faktor für die starke Wahrnehmung der TU Wien sein, zumal die Academy ihre Angebote ausdrücklich auf digitale Transformation, Innovationsfähigkeit und globale Führungsperspektiven ausrichtet.
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"Geopolitische Verwerfungen, technologische Umbrüche, volatile Märkte. Die Herausforderungen für Führungskräfte sind so komplex wie selten zuvor. Wer in diesem Umfeld bestehen will, braucht mehr als Erfahrung. Es braucht die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Führungsexpertise.“
Wolfgang H. Güttel, Dekan der TU Wien Academy for Continuing Education
Den dritten Rang belegt die FHWien der WKW. Mit 48 Prozent Bekanntheit und 47 Prozent Weiterempfehlung fällt vor allem der hohe Empfehlungswert auf, der beinahe auf dem Niveau der Bekanntheit liegt und damit auf eine starke Zufriedenheit im Markt schließen lässt. Inhaltlich setzt die FHWien der WKW im Executive-MBA-Bereich einen deutlichen Schwerpunkt auf Leadership, persönliche Führungsentwicklung und die Fähigkeit, Organisationen wirksam zu steuern. Ihr Executive MBA Leadership richtet sich an Führungskräfte im mittleren Management, Unternehmerinnen und Unternehmer, Senior-Projektverantwortliche sowie High Potentials und verbindet wissenschaftliche Fundierung mit hoher Praxisnähe. Ergänzend betont die Hochschule im MBA-Bereich auch ihre Kernkompetenzen in Management und Kommunikation sowie die Vorbereitung auf Führungsaufgaben bis hin zum Topmanagement. Gerade diese Nähe zur beruflichen Praxis dürfte ein wesentlicher Grund dafür sein, dass die FHWien der WKW im Ranking beim Kriterium Weiterempfehlung besonders stark abschneidet.
Professional MBA-Anbieter: TU erneut Wien an der Spitze
Im aktuellen Ranking der Professional-MBA-Anbieter in Österreich setzt sich die Academy for Continuing Educationder TU Wien an die Spitze. Mit einer Bekanntheit von 67 Prozent und einer Weiterempfehlungsrate von 46 Prozenterreicht die TU Wien Rang eins und unterstreicht damit ihre starke Position im Markt der postgradualen Managementweiterbildung. Inhaltlich profiliert sich die Institution vor allem über die Verbindung von Management, Technologie und Innovation. Die MBA-Programme der TU Wien sind darauf ausgerichtet, umfassende Managementkompetenzen in technologiegetriebenen Kontexten zu vermitteln; zu den Schwerpunkten zählen unter anderem Strategic Management & Technology sowie Innovation Management & Entrepreneurship. Gerade diese Schnittstelle aus betriebswirtschaftlichem Know-how, Leadership und technologischem Verständnis macht das Angebot für Fachkräfte attraktiv, die sich in innovationsintensiven Branchen für den nächsten Karriereschritt qualifizieren wollen.
Führung ist Handwerk und Kunst gleichermaßen. Um hart am Wind zu segeln, reicht technisches Wissen allein nicht aus. Entscheidend ist die Fähigkeit, beidhändig zu agieren – bestehende Stärken zu nutzen und gleichzeitig neue Kompetenzen aufzubauen. Genau hier setzen unsere Programme an: an der Schnittstelle von Technology, Business und People.Wolfgang H. Güttel, Dekan der TU Wien Academy for Continuing Education
Auf Platz zwei folgt die WU Executive Academy der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie kommt im Ranking auf 59 Prozent Bekanntheit und erzielt mit 47 Prozent Weiterempfehlung sogar den höchsten Empfehlungswert unter den Top-3-Anbietern. Das deutet darauf hin, dass die WU im Professional-MBA-Segment nicht nur sichtbar ist, sondern auch inhaltlich überzeugt. Die WU Executive Academy positioniert ihren Vienna Executive MBA als berufsbegleitendes Managementstudium für Fach- und Führungskräfte im mittleren Management, das klassisches Managementwissen mit branchenspezifischem Know-how verbindet. Laut WU stehen dabei mehrere Spezialisierungsoptionen zur Verfügung; zudem betont die Academy Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Leadership, Strategie, Organisation und HR. Hinzu kommen internationale Akkreditierungen durch AACSB, EQUIS und AMBA, die die Position der WU im Executive- und Professional-Education-Markt zusätzlich stärken.
Den dritten Rang belegt die Donau-Universität Krems / Danube Business School. Mit 58 Prozent Bekanntheit und 46 Prozent Weiterempfehlung bleibt sie auch im Professional-MBA-Segment klar im Spitzenfeld vertreten. Inhaltlich setzt die Danube Business School auf ein besonders breites und flexibles MBA-Angebot, das auf unterschiedliche berufliche Bedürfnisse zugeschnitten ist. Nach Angaben der Universität umfasst das Portfolio sowohl einen MBA Professional als auch ein MBA-Programm mit Spezialisierung, bei dem die General-Management-Ausbildung mit vertiefenden Fachmodulen kombiniert wird. Genannt werden unter anderem Spezialisierungen beziehungsweise Programme in Bereichen wie International Business; zugleich betont die Universität moderne Curricula, individuelle Lernpfade sowie berufsbegleitende und teils flexible Formate. Damit positioniert sich Krems als Anbieter für Berufstätige, die eine praxisnahe Managementausbildung mit inhaltlicher Vertiefung verbinden wollen.
Methodik des Rankings: So kam die Bewertung zustande
Für das MBA-Ranking wurden 200 Führungskräfte aus österreichischen Unternehmen mit 20 bis 1.000 Mitarbeitenden befragt. Die Erhebung erfolgte in mehreren Schritten: Zunächst wurde die gestützte Bekanntheit einzelner MBA-Anbieter abgefragt. Im nächsten Schritt gaben die Teilnehmer:innen an, ob sie bereits persönliche Erfahrungen mit den genannten Anbietern gemacht hatten. War dies der Fall, folgte die entscheidende Frage: Würden sie den Anbieter weiterempfehlen? Die Kombination aus Bekanntheit und Weiterempfehlungsrate bildete schließlich die Grundlage für die Platzierung im Ranking.
MBA-Studium: Karriereentwicklung mit Strategie
Ein MBA gilt heute als eine der markantesten Qualifikationen für Berufstätige mit klaren Karriereambitionen. Auch in Österreich wächst das Interesse an dieser postgradualen Managementausbildung, weil sie gezielt dabei unterstützt, sich für Führungsaufgaben zu positionieren, die eigene Rolle im Unternehmen auszubauen oder den nächsten beruflichen Entwicklungsschritt strategisch anzugehen. Wer sich für ein MBA-Studium entscheidet, verfolgt meist mehrere Ziele zugleich: Es geht nicht nur darum, betriebswirtschaftliches Know-how zu vertiefen, sondern ebenso darum, Führungskompetenz zu stärken, unternehmerisches Denken zu entwickeln und Sicherheit im Umgang mit komplexen Entscheidungen zu gewinnen. Gerade in Branchen, die von Veränderung, Innovationsdruck und Wettbewerb geprägt sind, bietet der MBA eine fundierte Grundlage, um neue Verantwortungsbereiche zu übernehmen oder sich beruflich neu auszurichten.
Hinzu kommt die Signalwirkung des Abschlusses. Ein MBA steht für Leistungsbereitschaft, Eigenmotivation und den Willen, sich aktiv weiterzuentwickeln. Genau diese Eigenschaften gewinnen bei der Besetzung anspruchsvoller Positionen zunehmend an Bedeutung. Nicht selten schafft ein MBA Zugang zu Funktionen und Karrierewegen, die ohne eine solche Zusatzqualifikation schwerer erreichbar wären – etwa im internationalen Management, in leitenden Unternehmensbereichen oder bei internen Aufstiegschancen. Damit ist der MBA weit mehr als ein akademischer Grad: Er steht für Ambition, Weiterentwicklung und den Anspruch, beruflich gezielt voranzukommen.
Fachwissen bleibt der wichtigste Treiber, Soft Skills folgen knapp dahinter
Warum entscheiden sich Führungskräfte für einen Executive oder Professional MBA? Die Antworten zeigen ein differenziertes Bild, mit einem klaren Schwerpunkt auf fachlicher Vertiefung. Für 49 Prozent der Befragten lohnt sich ein MBA vor allem, um bereits bekannte Fachgebiete weiter zu vertiefen. Damit steht nicht in erster Linie der völlige Neustart im Vordergrund, sondern der gezielte Ausbau bestehender Kompetenzen auf höherem Niveau.
Fast ebenso bedeutend ist die Entwicklung persönlicher Skills. 38 Prozent sehen den größten Mehrwert eines MBA darin, ihre individuellen Fähigkeiten weiterzuentwickeln – etwa in den Bereichen Führung, Kommunikation, Selbstmanagement oder strategisches Denken. Das unterstreicht, dass ein MBA nicht nur als Wissensprogramm verstanden wird, sondern auch als Instrument zur persönlichen Reifung in verantwortungsvollen beruflichen Rollen.
Einen weiteren Stellenwert hat der Blick über das eigene Kerngebiet hinaus. 28 Prozent der Befragten geben an, dass sich ein MBA vor allem in komplementären Fachgebieten auszahlt. Gemeint ist damit der Erwerb von zusätzlichem Wissen in angrenzenden Disziplinen – etwa dann, wenn technisches, wirtschaftliches oder organisatorisches Know-how zusammengeführt werden muss. Gerade in komplexen Unternehmensstrukturen kann diese interdisziplinäre Erweiterung des eigenen Profils ein entscheidender Vorteil sein.
Vergleichsweise geringer, aber dennoch relevant, ist der Nutzen für das persönliche Netzwerk. 21 Prozent bewerten den MBA in erster Linie als Chance, neue Kontakte zu knüpfen und ihr berufliches Umfeld strategisch zu erweitern. Damit bleibt Networking ein wichtiger, wenngleich nicht der dominierende Beweggrund für die Entscheidung zugunsten eines MBA-Studiums.
Auffällig ist zugleich, dass nur eine kleine Minderheit der Aussage zustimmt, ein Executive oder Professional MBA lohne sich eigentlich nicht. Insgesamt zeigt die Einschätzung damit ein klares Bild: Der MBA wird mehrheitlich als sinnvolle Investition verstanden – vor allem zur Vertiefung vorhandener Expertise, zur Entwicklung persönlicher Kompetenzen und zur Erweiterung des eigenen fachlichen Horizonts.
Karriereschub mit finanziellem Plus
Ein Executive oder Professional MBA kann sich auch auf dem Gehaltszettel bemerkbar machen. Innerhalb von drei Jahren nach dem Abschluss verzeichnen 14 Prozent der Befragten ein Einkommensplus von mehr als 25 Prozent. Bei 27 Prozent steigt das Gehalt um bis zu 25 Prozent, weitere 25 Prozent berichten von einer Steigerung um rund 10 Prozent. Hinzu kommt: 22 Prozent beobachten zwar eine positive Gehaltsentwicklung, wollen oder können diese aber nicht konkret in Prozent ausdrücken. 12 Prozent geben keine eindeutige Einschätzung ab. Unterm Strich zeigt die Erhebung damit, dass ein MBA für viele nicht nur ein Signal für Weiterentwicklung ist, sondern sich mittelfristig auch finanziell auszahlen kann.
MBA als Türöffner? So wirkt der Abschluss auf die Bewerberauswahl
Ein MBA wird oft als Türöffner für den nächsten Karriereschritt gesehen. Im konkreten Auswahlprozess zeigt sich jedoch ein differenziertes Bild. 24 Prozent der Befragten messen einem Executive oder Professional MBA bei der Entscheidung zwischen ähnlich qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern eine hohe Bedeutung bei. Für 34 Prozent spielt der Abschluss dagegen keine ausschlaggebende Rolle. Auffällig ist vor allem, dass die Wirkung eines MBA stark vom Kontext abhängt. 25 Prozent sehen einen klaren Vorteil nur dann, wenn der Abschluss an einer international renommierten Institution erworben wurde. Ein MBA von einer österreichischen Hochschule wird hingegen lediglich von 16 Prozent als besonderer Pluspunkt bewertet. Die Ergebnisse legen damit nahe: Ein MBA allein entscheidet selten über Zu- oder Absage. Relevant sind vielmehr die Qualität des Programms, die Reputation der Bildungseinrichtung und das Gesamtprofil der Kandidatinnen und Kandidaten. Gerade im internationalen Umfeld kann der Abschluss dennoch ein wichtiges Differenzierungsmerkmal sein – vor allem dann, wenn er mit einer starken Institution und einem überzeugenden beruflichen Werdegang zusammenfällt.