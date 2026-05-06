Karrieren verlaufen heute seltener geradlinig, Führungsrollen werden komplexer, unternehmerische Entscheidungen folgen einem Umfeld permanenter Veränderung. In diesem Spannungsfeld hat sich der MBA als eine der wichtigsten Management-Weiterbildungen etabliert – nicht nur als Qualifikationsnachweis, sondern als Ausdruck von Ambition, strategischem Anspruch und dem Willen, Verantwortung auf ein neues Niveau zu heben. Doch welche Anbieter prägen den österreichischen Markt derzeit besonders stark?

Antworten liefert das aktuelle MBA-Ranking von INDUSTRIEMAGAZIN und brandscore.at. Basierend auf einer Befragung von 200 Führungskräften zeigt es, welche Institutionen in Österreich eine besonders hohe Bekanntheit genießen und welche im beruflichen Umfeld aktiv weiterempfohlen werden. Damit verdichtet das Ranking jene Faktoren, die in einem anspruchsvollen Weiterbildungsmarkt den Unterschied machen: Sichtbarkeit, Vertrauen und wahrgenommene Qualität.

Denn MBA-Programme stehen heute unter einem höheren Anspruch denn je. Sie sollen nicht nur betriebswirtschaftliches Wissen vermitteln, sondern Führung schärfen, Orientierung geben und unternehmerisches Denken in Zeiten der Transformation stärken. Entscheidend ist dabei die Qualität des Gesamtpakets: akademische Exzellenz, Praxisrelevanz, internationale Anschlussfähigkeit und ein Netzwerk, das über das Studium hinaus Wirkung entfaltet.

Ob Executive MBA für erfahrene Entscheidungsträger oder Professional MBA für ambitionierte Fachkräfte mit nächstem Karriereschritt im Blick – der Markt ist vielfältig, der Wettbewerb intensiv. Umso aufschlussreicher ist der Blick auf jene Anbieter, die 2025 in Österreich besonders überzeugen.