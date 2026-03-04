FH-Ranking Österreich 2026 : FH-Ranking: Österreichs beste Fachhochschulen 2026

04.03.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Welche Fachhochschulen setzen 2026 in Österreich Maßstäbe in Sachen Reputation und Sichtbarkeit? Wo genießt die Ausbildung bei Unternehmen besonderes Vertrauen – und welche Institutionen konnten ihr Profil im Vergleich zum Vorjahr schärfen? Das neue FH-Ranking von INDUSTRIEMAGAZIN und brandscore.at analysiert Bekanntheit und Image im Detail, zeigt Gewinner und Verlierer auf und macht deutlich, wie dynamisch sich der Wettbewerb im Fachhochschulsektor entwickelt.

Inhalt

FH-Ranking 2026 Österreich

Das sind die besten Fachhochschulen Österreichs 2026

- © Industriemagazin (Ki-generiert)

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
04.03.2026
Letzte Aktualisierung
04.03.2026
Tom Arnold