FH-Ranking Österreich 2026 : FH-Ranking: Österreichs beste Fachhochschulen 2026
Inhalt
- FH-Ranking 2026: Bekanntheit als Erfolgsfaktor im Wettbewerb
- Auf- und Absteiger im FH-Ranking 2026
- Wer führt das Image-Ranking 2026 an?
- Auf- und Absteiger im Image-Ranking 2026
- Fachhochschulen im Realitätscheck: Auf Augenhöhe mit der Universität – oder doch dahinter?
- Unternehmenssicht: Wie FH-Qualifikationen eingeschätzt werden
- Einstiegsgehälter von FH-Absolventen: Uneinheitliches Bild bei der Bewertung
- Gehalts-Entwicklung: FH-Absolventen erreichen Gleichstand mit Universitätsabsolventen
- Praxisorientierung und Spezialisierung im Fokus
- Struktur, Betreuung und Studienangebot
- Forschung, Innovation und didaktische Qualität
Aktive Mitgliedschaft erforderlich
Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!
Sie haben bereits eine PRIME Mitgliedschaft?
Bitte melden Sie sich hier an.
Welche österreichischen Fachhochschulen genießen in der heimischen Wirtschaft aktuell das höchste Ansehen? Wessen Absolventinnen und Absolventen sind bei Unternehmen besonders gefragt? Und welche Institutionen konnten ihre Position im Vergleich zum Vorjahr weiter ausbauen?
>>> Weiterbildungsmarkt: Das sind die besten Seminaranbieter Österreichs 2026
Das INDUSTRIEMAGAZIN hat auch 2026 gemeinsam mit brandscore.at die neuesten Entwicklungen am österreichischen Bildungsmarkt analysiert und das aktuelle FH-Ranking erstellt. Dabei wurden nicht nur die bekanntesten Fachhochschulen des Landes erhoben, sondern auch ihr Image aus Sicht der Wirtschaft umfassend bewertet.
Im Vergleich zu 2025 zeigen sich teils markante Verschiebungen: Während einige Fachhochschulen ihre Spitzenplätze erfolgreich verteidigen konnten, sorgten andere als Aufsteiger für Überraschungen und verbesserten ihre Wahrnehmung deutlich. Das diesjährige Ranking bietet damit erneut spannende Einblicke in die Dynamik und Wettbewerbsintensität des österreichischen Fachhochschulsektors.
Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
Bewertungsmethode des FH-Rankings
Das FH-Ranking 2026 wurde im Winter von brandscore.at durchgeführt. Grundlage der Erhebung war eine Befragung von 200 Führungskräften aus verschiedenen österreichischen Unternehmen.
Die Bewertung der Fachhochschulen erfolgte nach dem Schulnotensystem, wobei 1 die beste und 5 die schlechteste Note darstellt. Untersucht wurden zwei zentrale Kriterien: die Bekanntheit der einzelnen Fachhochschulen sowie ihr Image in der Wirtschaft.
Die Ergebnisse wurden mit den Daten aus dem Ranking vom letzten Jahr verglichen, um Entwicklungen und Veränderungen im FH-Sektor aufzuzeigen.
FH-Ranking 2026: Bekanntheit als Erfolgsfaktor im Wettbewerb
Bekanntheit ist im Bildungssektor weit mehr als eine Frage des Namens. Sie entsteht durch konsequente Markenarbeit, starke Netzwerke, zufriedene Studierende – und nicht zuletzt durch Absolventinnen und Absolventen, die in Unternehmen überzeugen. Das aktuelle FH-Ranking 2026 zeigt: Der Wettbewerb um Wahrnehmung und Reputation bleibt intensiv.
An der Spitze steht erneut die Hochschule Campus Wien (FH Campus Wien), die ihre führende Position behauptet und weiterhin als bekannteste Fachhochschule des Landes gilt. Dahinter folgt die FH Technikum Wien, die ihre starke Präsenz in Wirtschaft und Industrie bestätigt. Beide Institutionen profitieren von ihrer Größe, klaren Positionierung und engen Verzahnung mit der Praxis. Mit der FH CAMPUS 02 schafft es eine weitere etablierte Institution unter die Top Drei und unterstreicht damit die wachsende Bedeutung spezialisierter Ausbildungsprofile.
Generell zeigt sich: Neben den großen Wiener Playern behaupten sich auch Fachhochschulen in den Bundesländern erfolgreich im Spitzenfeld. Einrichtungen wie die FH Joanneum oder die FH St. Pölten bewegen sich auf hohem Niveau und tragen zu einer zunehmend dichten Konkurrenzsituation bei. Auffällig ist die enge Staffelung im Mittelfeld des Rankings. Mehrere Fachhochschulen liegen nur wenige Prozentpunkte auseinander – ein Hinweis darauf, dass gezielte Profilbildung, Branchenkooperationen und strategische Kommunikation künftig noch stärker über die Wahrnehmung entscheiden werden.
-
"Unsere Sichtbarkeit bauen wir auf vielfältige Weise immer weiter aus – durch die stetige Weiterentwicklung unserer Ausbildungsqualität ebenso wie durch unsere Rolle als Impulsgeberin bei Initiativen wie der Langen Nacht der Forschung oder der Kinderuni Wien. Unsere Hochschule ist eine lebendige und vielfältige Campus-Community."
Heimo Sandtner, Akademischer Leiter und Rektor Hochschule Campus Wien (FH Campus Wien)
Auf- und Absteiger im FH-Ranking 2026
Das aktuelle FH-Ranking 2026 bringt spürbare Verschiebungen – sowohl an der Spitze als auch im Mittelfeld. Während einige Fachhochschulen ihre Position deutlich verbessern konnten, mussten andere teils empfindliche Rückgänge hinnehmen.
Zu den größten Aufsteigern zählt heuer die FH CAMPUS 02. Sie verbessert sich von Platz 7 auf Rang 3 und steigert ihre Bekanntheit von 54 auf 58 Prozent. Damit gelingt ihr der Sprung in die Top Drei – ein klares Signal für eine gestärkte Wahrnehmung in der Wirtschaft. Auch die FH Joanneum legt deutlich zu: Sie klettert von Platz 8 auf Rang 4 und erhöht ihre Bekanntheit von 53 auf 57 Prozent. Einen bemerkenswerten Sprung nach vorne macht zudem die FH Oberösterreich. Sie verbessert sich von Platz 14 auf Rang 7 und steigert ihre Bekanntheit signifikant von 38 auf 54 Prozent – die prozentuell stärkste Zunahme im gesamten Ranking.
Auf der anderen Seite verzeichnet insbesondere die FH Burgenland einen deutlichen Rückgang. Nach Platz 4 im Vorjahr fällt sie 2026 auf Rang 8 zurück, die Bekanntheit sinkt von 57 auf 53 Prozent. Noch klarer zeigt sich der Abwärtstrend bei der FH BFI Wien: Sie rutscht von Platz 3 auf Rang 9 ab und verliert spürbar an Bekanntheit (von 61 auf 49 Prozent).
Wer führt das Image-Ranking 2026 an?
Das aktuelle FH-Ranking 2026 zeigt, welche Fachhochschulen bei Unternehmen in Österreich das beste Image genießen. Grundlage ist die Bewertung anhand der klassischen Schulnotenskala – je niedriger die Note, desto besser die Wahrnehmung in der Wirtschaft. Im Fokus stehen dabei vor allem Ausbildungsqualität, Praxisbezug und die Einsatzfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen.
An der Spitze steht 2026 die FH Technikum Wien, die mit der hervorragenden Note von 1,99 den ersten Platz belegt. Damit setzt sie sich klar an die Spitze des Image-Rankings und unterstreicht ihre starke Position insbesondere in technischen und ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen. Auf Rang zwei folgt die Hochschule Campus Wien mit einer Note von 2,20. Sie behauptet sich damit ebenfalls im Spitzenfeld und punktet vor allem durch ihre breite fachliche Aufstellung – von Technik über Wirtschaft bis hin zu Gesundheits- und Sozialwissenschaften. Den dritten Platz belegt die FH Joanneum mit einer Bewertung von 2,24. Sie zählt damit erneut zu den angesehensten Fachhochschulen des Landes und überzeugt insbesondere durch ihre praxisorientierten Studienangebote.
Das Image-Ranking 2026 zeigt insgesamt ein ausgesprochen dichtes Feld: Zwischen Rang zwei und Rang fünf liegen lediglich wenige Hundertstelpunkte. Dieser minimale Abstand macht deutlich, wie intensiv der Wettbewerb um Reputation und Wahrnehmung in der österreichischen Fachhochschullandschaft inzwischen geführt wird. Ein einzelner Zehntelpunkt kann mehrere Plätze Unterschied bedeuten.
Auffällig ist dabei, dass sich das Spitzenfeld zunehmend professionalisiert. Die führenden Fachhochschulen investieren konsequent in Qualitätssicherung, Praxispartnerschaften und strategische Markenbildung. Unternehmen differenzieren heute genauer als noch vor wenigen Jahren: Neben fachlicher Kompetenz zählen Innovationskraft, Internationalität und die Fähigkeit, auf neue wirtschaftliche Herausforderungen – etwa Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Fachkräftemangel – flexibel zu reagieren.
-
„Diese Auszeichnung ist für uns eine schöne Bestätigung, dass sich kontinuierlicher Einsatz und gemeinsame Anstrengungen lohnen. Dass die FH Technikum Wien bereits zum dritten Mal in Folge im INDUSTRIEMAGAZIN-Ranking als beste Fachhochschule Österreichs bewertet wurde, freut uns sehr und macht uns stolz."
Florian Eckkrammer, Geschäftsführer FH Technikum Wien
Auf- und Absteiger im Image-Ranking 2026
Das Image-Ranking 2026 bringt im Vergleich zum Vorjahr mehrere bemerkenswerte Verschiebungen mit sich. Während einige Fachhochschulen ihre Reputation weiter stärken konnten, mussten andere Einbußen hinnehmen – teils trotz stabiler Noten.
Zu den klaren Gewinnern zählt die FH Technikum Wien, die ihre Spitzenposition nicht nur verteidigt, sondern ihre Bewertung sogar von 2,09 auf 1,99 verbessert hat. Damit setzt sie sich noch deutlicher vom Verfolgerfeld ab und bleibt Maßstab in der Wahrnehmung der Unternehmen. Einen spürbaren Sprung nach vorne macht auch die Hochschule Campus Wien: Sie verbessert sich von Rang 4 auf Platz 2 und steigert ihre Note von 2,25 auf 2,20. Damit zählt sie zu den größten Aufsteigern im Spitzenfeld. Ebenfalls nach vorne arbeitet sich die FH CAMPUS 02, die sich von Platz 6 auf Rang 5 verbessert und ihre Bewertung von 2,42 auf 2,28 deutlich steigert.
Auf der anderen Seite verzeichnet vor allem die FH Wien der WKW einen leichten Rückgang im Ranking. Trotz einer soliden Bewertung von 2,26 (nach 2,16 im Vorjahr) fällt sie von Platz 2 auf Rang 4 zurück – ein Zeichen für die starke Dynamik an der Spitze. Besonders deutlich zeigt sich die Verschiebung bei der FH Wiener Neustadt, die von Rang 13 auf den letzten Platz (17) zurückfällt und sich leicht von 2,62 auf 2,75 verschlechtert. Auch die FH St. Pölten verliert an Boden: Sie rutscht von Platz 11 auf Rang 10 (ex aequo), obwohl sich ihre Note von 2,59 auf 2,56 geringfügig verbessert hat – ein Beleg dafür, wie eng das Mittelfeld mittlerweile beieinanderliegt.
Das Image-Ranking 2026 verdeutlicht damit: Schon minimale Veränderungen bei der Bewertung können spürbare Auswirkungen auf die Platzierung haben. Der Wettbewerb um Reputation ist intensiver denn je – und Qualität wird zunehmend im direkten Vergleich sichtbar gemacht.
Fachhochschulen im Realitätscheck: Auf Augenhöhe mit der Universität – oder doch dahinter?
Fachhochschulen gelten in Österreich mittlerweile als gleichwertige und gefragte Bildungsinstitutionen neben Universitäten. Ihr Profil ist vor allem durch starken Praxisbezug, intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sowie durch praxisorientierte Forschungsprojekte geprägt. Doch woran erkennt man die Qualität einer Fachhochschule? Welche Einschätzung haben Unternehmen hinsichtlich der Kompetenzen von Absolventinnen und Absolventen? Wie entwickeln sich deren Karrierechancen und Einkommensperspektiven? Welche Kriterien spielen für Studierende eine zentrale Rolle bei der Wahl eines Studiums mit langfristiger Sicherheit – und welche Auswirkungen hat die gegenwärtige wirtschaftliche Lage auf Fachhochschulen und ihre Absolventinnen und Absolventen? Die begleitende Studie zum heurigen FH-Ranking gibt Einblick in die wichtigsten Qualitätsmerkmale einer Fachhochschule.
Unternehmenssicht: Wie FH-Qualifikationen eingeschätzt werden
Auch 2026 wird die Qualifikation von FH-Absolventinnen und -Absolventen überwiegend im Spannungsfeld zwischen berufsbildenden höheren Schulen und Universitäten eingeordnet. 38 % der Befragten bewerten den Abschluss als höher als jenen von HTL/HAK-Absolventen, jedoch niedriger als einen Universitätsabschluss. 20 % sehen die Qualifikation auf dem gleichen Niveau wie bei HTL- bzw. HAK-Absolventinnen und -Absolventen.
Gleichzeitig attestieren 35 % der Befragten FH-Abschlüssen eine Gleichwertigkeit mit Universitätsabschlüssen. Damit erkennt mehr als ein Drittel der Unternehmen ein akademisches Niveau, das dem universitärer Ausbildungen entspricht. Lediglich 3 % gehen sogar davon aus, dass FH-Absolventinnen und -Absolventen höher qualifiziert sind als Universitätsabsolventen.
Insgesamt zeigt sich damit ein differenziertes Bild: Fachhochschulen werden klar über dem Niveau klassischer berufsbildender Abschlüsse positioniert, erreichen jedoch aus Sicht vieler Unternehmen noch nicht durchgehend die vollständige Gleichstellung mit Universitäten. Für Fachhochschulen bedeutet dies, ihre Stärken – insbesondere Praxisnähe, enge Kooperationen mit der Wirtschaft und anwendungsorientierte Studienangebote – weiter konsequent auszubauen und zugleich ihre akademische Profilbildung zu schärfen, um ihre Position im tertiären Bildungssektor nachhaltig zu festigen.
Einstiegsgehälter von FH-Absolventen: Uneinheitliches Bild bei der Bewertung
Die aktuelle Erhebung zum Einstiegs-Lohnniveau von FH-Absolventinnen und -Absolventen zeigt ein differenziertes Stimmungsbild in den Unternehmen. 26,4 % der Befragten geben an, dass das Einstiegsgehalt von FH-Absolventen dem von Universitätsabsolventen entspricht. Weitere 4 % stufen es sogar als höher ein als jenes von Universitätsabsolventen. Damit attestiert knapp ein Drittel der Unternehmen FH-Abschlüssen ein Gehaltsniveau auf universitärem oder darüberliegendem Niveau.
24,5 % der Befragten sehen das Einstiegsgehalt von FH-Absolventen zwar über jenem von HTL/HAK-Absolventen, jedoch unter dem von Universitätsabsolventen. 13,6 % bewerten es als gleich hoch wie das von HTL- bzw. HAK-Absolventinnen und -Absolventen.
Insgesamt deutet das Ergebnis darauf hin, dass FH-Absolventinnen und -Absolventen beim Berufseinstieg in vielen Fällen finanziell konkurrenzfähig sind. Gleichzeitig bleibt ein relevanter Anteil der Unternehmen bei einer vorsichtigeren Einstufung. Für Fachhochschulen bedeutet dies, dass neben der praxisnahen Ausbildung auch die klare Positionierung ihrer Absolventinnen und Absolventen im Hinblick auf Verantwortungsbereiche und Kompetenzprofile entscheidend bleibt, um langfristig eine stabile und attraktive Gehaltsentwicklung zu sichern
Gehalts-Entwicklung: FH-Absolventen erreichen Gleichstand mit Universitätsabsolventen
Während beim Berufseinstieg noch Unterschiede wahrgenommen werden, zeigt sich nach einigen Jahren Betriebszugehörigkeit ein deutlich positiver Trend für FH-Absolventinnen und -Absolventen. Laut aktueller Erhebung geben 58 % der Befragten an, dass Gehalt und Qualifikation nach mehrjähriger Berufserfahrung auf dem gleichen Niveau wie bei Universitätsabsolventen liegen.
Weitere 17 % der Unternehmen berichten sogar, dass FH-Absolventinnen und -Absolventen langfristig ein höheres Niveau erreichen als ihre Kolleginnen und Kollegen mit Universitätsabschluss. Demgegenüber sehen lediglich 8 % Gehalt und Qualifikation auch nach mehreren Jahren noch unter dem Niveau von Universitätsabsolventen.
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich Unterschiede im Laufe der beruflichen Praxis zunehmend relativieren. Mit wachsender Erfahrung und betrieblicher Integration gleichen sich Qualifikations- und Gehaltsniveaus weitgehend an – ein Hinweis darauf, dass Fachhochschulen nachhaltige Karriereperspektiven bieten und ihre Absolventinnen und Absolventen langfristig erfolgreich im Arbeitsmarkt positioniert sind.
Praxisorientierung und Spezialisierung im Fokus
Die Ergebnisse der Befragung zeigen klar: Eine gute Fachhochschule wird in erster Linie über ihre Praxisnähe definiert. 45 % der Befragten bewerten eine praxisnahe Ausbildung als „sehr wichtig“, weitere 27 % als „eher wichtig“. Damit zählt dieser Aspekt zu den zentralen Qualitätsmerkmalen. Ebenso hoch wird die Spezialisierung eingeschätzt: 47 % halten sie für „sehr wichtig“, 35 % für „eher wichtig“. Fachhochschulen sollen demnach nicht nur anwendungsorientiert lehren, sondern auch fachliche Schwerpunkte setzen und Expertise in bestimmten Bereichen aufbauen.
Auch die Qualität der Lehrenden spielt eine wesentliche Rolle. 49 % der Befragten sehen erfahrene Dozentinnen und Dozenten aus der Praxis als „sehr wichtig“ an, weitere 26 % als „eher wichtig“. Die Verbindung von akademischem Wissen mit praktischer Erfahrung wird somit als entscheidender Mehrwert wahrgenommen.
Struktur, Betreuung und Studienangebot
Neben inhaltlichen Aspekten sind auch strukturelle Rahmenbedingungen von großer Bedeutung. Kleine Gruppengrößen werden von 30 % als „sehr wichtig“ und von 31 % als „eher wichtig“ bewertet. Eine intensive Betreuung und persönliche Lernatmosphäre zählen somit zu den klaren Erwartungen an eine FH.
Ein breites Angebot an Studiengängen bewerten 41 % als „sehr wichtig“ und 33 % als „eher wichtig“. Gleichzeitig zeigt sich, dass Studierende und Unternehmen sowohl Vielfalt als auch klare Profilbildung erwarten – Breite und Spezialisierung sind keine Gegensätze, sondern ergänzen sich.
Forschung, Innovation und didaktische Qualität
Auch die angewandte Forschung gewinnt an Bedeutung: 21 % halten es für „sehr wichtig“, dass sich eine FH in diesem Bereich einen Namen gemacht hat, 37 % stufen dies als „eher wichtig“ ein. Forschungskompetenz wird damit zunehmend als Qualitätsindikator wahrgenommen, wenn auch weniger stark als Praxisnähe oder Spezialisierung.
Die didaktische Aufbereitung der Inhalte ist ebenfalls zentral. Gut strukturierte, beruflich nützliche Unterlagen werden von 39 % als „sehr wichtig“ und von 41 % als „eher wichtig“ bewertet. Ebenso spielt die Vermittlung neuer Erkenntnisse und Erfahrungen eine große Rolle (48 % „sehr wichtig“, 24 % „eher wichtig“).
Schließlich gewinnt auch die Online-Lehrkompetenz an Relevanz: 30 % halten sie für „sehr wichtig“, 31 % für „eher wichtig“. Digitale Formate und moderne Lehrmethoden sind damit fester Bestandteil der Erwartungen an eine zeitgemäße Fachhochschule.
Insgesamt zeigt sich ein klares Bild: Eine gute FH überzeugt durch Praxisnähe, fachliche Spezialisierung, erfahrene Lehrende und eine qualitativ hochwertige Wissensvermittlung – ergänzt durch Forschungskompetenz, persönliche Betreuung und digitale Innovationsfähigkeit.