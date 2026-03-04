Welche österreichischen Fachhochschulen genießen in der heimischen Wirtschaft aktuell das höchste Ansehen? Wessen Absolventinnen und Absolventen sind bei Unternehmen besonders gefragt? Und welche Institutionen konnten ihre Position im Vergleich zum Vorjahr weiter ausbauen?

Das INDUSTRIEMAGAZIN hat auch 2026 gemeinsam mit brandscore.at die neuesten Entwicklungen am österreichischen Bildungsmarkt analysiert und das aktuelle FH-Ranking erstellt. Dabei wurden nicht nur die bekanntesten Fachhochschulen des Landes erhoben, sondern auch ihr Image aus Sicht der Wirtschaft umfassend bewertet.

Im Vergleich zu 2025 zeigen sich teils markante Verschiebungen: Während einige Fachhochschulen ihre Spitzenplätze erfolgreich verteidigen konnten, sorgten andere als Aufsteiger für Überraschungen und verbesserten ihre Wahrnehmung deutlich. Das diesjährige Ranking bietet damit erneut spannende Einblicke in die Dynamik und Wettbewerbsintensität des österreichischen Fachhochschulsektors.