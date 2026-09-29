Der spektakulärste Aufstieg des Jahres gelingt AT&S. Der Leiterplatten- und Substrathersteller springt von Rang 13 auf Platz eins. Besonders stark ist das Unternehmen in der Dimension Innovation, wo es den Bestwert des gesamten Rankings erreicht. Auch in der Wirtschaftlichkeit liegt AT&S knapp unter dem Höchstwert.

Bemerkenswert ist dabei die Veränderung der medialen Erzählung im Jahresverlauf. Im Juli 2025 dominierten noch Meldungen über einen Verlust von 55,9 Millionen Euro im ersten Quartal. Als Belastungen wurden Wechselkurseffekte, Preisdruck und Anlaufkosten des Werks im malaysischen Kulim genannt.

Einige Monate später hatte sich das Bild deutlich verändert. Im Februar 2026 wurde über ein kräftiges Umsatzplus und ein um 28,1 Prozent höheres EBITDA nach neun Monaten berichtet. Im Mai rückte zusätzlich der starke Kursanstieg der Aktie in den Vordergrund.

Den größten Reputationsschub liefert allerdings die Innovationsgeschichte. Rund 60 Prozent der Innovationsaussagen über AT&S entfallen auf KI und Datenanalytik. In der Berichterstattung erscheint der Konzern als Profiteur des Booms rund um künstliche Intelligenz, weil ein Großkunde verstärkt High-End-Substrate nachfragt.

AT&S zeigt damit exemplarisch, was Reputation derzeit besonders stark verändert: Nicht allein gute Geschäftszahlen, sondern die Verbindung von wirtschaftlicher Erholung mit einer plausiblen Zukunftstechnologie.