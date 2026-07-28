Der Faserhersteller Lenzing steht vor einem der größten Umbauprogramme seiner jüngeren Unternehmensgeschichte. Bis Ende 2027 sollen weltweit rund 2.000 Arbeitsplätze wegfallen. Diese Größenordnung bestätigte Vorstandschef Georg Kasperkovitz gegenüber der APA. Ende 2025 beschäftigte der Konzern rund 8.100 Menschen beziehungsweise etwa 7.700 Vollzeitäquivalente. Betroffen sind sowohl Produktionsstandorte als auch administrative Bereiche innerhalb des internationalen Konzerns.

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Ein zentraler Bestandteil der Neuordnung ist die Verkleinerung des Produktionsnetzwerks. Am Standort Heiligenkreuz im Burgenland soll die Faserproduktion nach den offiziellen Plänen bis Ende 2026 auslaufen. Im englischen Grimsby ist das Produktionsende für Ende 2027 vorgesehen. Parallel dazu läuft bereits der Verkaufsprozess für den indonesischen Viskosestandort PT South Pacific Viscose in Purwakarta. Für alle betroffenen Werke prüft Lenzing einen Verkauf oder andere Lösungen, mit denen zumindest ein Teil der bestehenden Strukturen erhalten werden könnte. Sollte keine tragfähige Lösung gefunden werden, ist eine geordnete Stilllegung vorgesehen.