Österreichs Rüstungsindustrie zählt derzeit etwa 11.000 Beschäftigte und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro. Diese Branche ist geprägt von hochspezialisierten Mittel- und Kleinbetrieben, die in Bereichen wie Präzisionstechnik, Munitionsherstellung, Optik, Sensorik und Fahrzeugbau tätig sind. Zu den bekanntesten Unternehmen zählen Glock (Handfeuerwaffen), Steyr Arms (Gewehre), Hirtenberger Defence Systems (Mörsersysteme und Munition) und ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH Austria (Systemintegration). Die europäische Bevorzugung bei Auftragsvergaben („Buy European Act“) stärkt ihre Marktstellung gegenüber außereuropäischer Konkurrenz, etwa aus den USA oder Israel.

>>> Empl: "Zulieferer suchen händeringend nach neuen Betätigungsfeldern in Defence"

Ein konkreter Wachstumstreiber ist der verstärkte Bedarf an Landfahrzeugen und Panzerkomponenten. So beliefert das oberösterreichische Unternehmen Maschinenfabrik Liezen und Gießerei (MFL) den deutsch-französischen Konzern KNDS mit Panzerteilen in einem Auftragsvolumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Gleichzeitig produziert General Dynamics European Land Systems in Wien-Simmering derzeit 225 Radpanzer „Pandur Evolution“ für das österreichische Bundesheer – mit einem signifikanten Anteil österreichischer Wertschöpfung.

Darüber hinaus ergeben sich Chancen im Bereich Forschung und Entwicklung, etwa bei Drohnenabwehr, cyberresilienten Systemen oder KI-gestützter Gefechtsfeldtechnologie. Unternehmen, die auf dual-use-Technologien setzen – also Anwendungen sowohl für zivile als auch für militärische Nutzung entwickeln – können von Förderprogrammen der EU zusätzlich profitieren. So könnte SAFE indirekt auch die Hightech-Zulieferindustrie stärken, etwa in den Bereichen Sensorik, Elektronikfertigung oder 3D-Druck für Ersatzteile.