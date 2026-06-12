Bundesminister Peter Hanke hat gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sozialpartnerschaft und öffentlicher Verwaltung die neue österreichische Logistikstandortstrategie präsentiert. Sie soll einen gemeinsamen strategischen Rahmen für die Weiterentwicklung Österreichs als moderner, nachhaltiger und resilienter Logistikstandort schaffen. Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zieht damit Bilanz über einen kompakten, rund fünfmonatigen Erarbeitungsprozess – und leitet zugleich die nächste Phase ein: die Umsetzung.

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„Logistik wird oft erst dann sichtbar, wenn sie nicht funktioniert. Tatsächlich hält sie Österreich jeden Tag in Bewegung – wirtschaftlich, gesellschaftlich und zunehmend auch sicherheitspolitisch“, sagte Hanke bei der Präsentation. Eine leistungsfähige Logistik sei Voraussetzung dafür, dass Unternehmen produzieren, Geschäfte beliefert werden und die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt sei.

Branche mit hoher Standortrelevanz

Die Logistik- und Verkehrswirtschaft gilt als einer der zentralen Hebel für den Wirtschaftsstandort. Direkt erwirtschaftet sie rund 18,7 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung und trägt damit etwa vier Prozent zur gesamtösterreichischen Wirtschaftsleistung bei. Mehr als 233.000 Menschen sind unmittelbar im Transport- und Verkehrssektor beschäftigt, in logistiknahen Bereichen insgesamt mehr als 400.000 Personen. Mehr als 42.000 Unternehmen sind in der Verkehrswirtschaft tätig, davon über 95 Prozent kleine und mittlere Unternehmen.

Damit verbindet die Branche Industrie, Handel sowie Konsumentinnen und Konsumenten. Sie hält Lieferketten am Laufen und sorgt dafür, dass Produkte in der richtigen Qualität und Quantität dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Österreich verfüge dabei bereits über eine starke Ausgangsposition. Hanke verwies auf den jüngsten Logistics Performance Index der Weltbank, in dem Österreich in der Kategorie Pünktlichkeit den ersten Platz weltweit erreicht habe.