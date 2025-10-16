Vom Milliarden-Desaster zum DAX-Champion : Wie GEA aus der Asche der Metallgesellschaft aufstieg

16.10.2025
Was 1993 als eines der größten Desaster der deutschen Wirtschaftsgeschichte begann, endet drei Jahrzehnte später als Erfolgsgeschichte im DAX. Aus der zerbrochenen Metallgesellschaft erwächst mit GEA ein Konzern, der heute für Effizienz, Innovation und Ingenieurskunst steht – ein Lehrstück darüber, wie man aus Trümmern Zukunft baut.

GEA Dairy processing plant, GEA Milchverarbeitungsanlage

Eine moderne Milchverarbeitungsanlage von GEA: Der Konzern entwickelt heute Hightech-Prozesslösungen für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie – von Separatoren über Wärmetauscher bis zu kompletten Produktionslinien. Seine Wurzeln reichen zurück zur Metallgesellschaft, einem der ältesten Industriekonzerne Deutschlands, der sich nach dem Skandal der 1990er Jahre neu erfand.

- © Tim Luhmann | FOTOGRAFIE

Erstveröffentlichung
16.10.2025
Letzte Aktualisierung
16.10.2025
Dominique Otto