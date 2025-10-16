Der strategische Umbau zeigt Wirkung. Während die Auftragseingänge der deutschen Maschinenbaubranche im Vorjahr laut VDMA um rund acht Prozent einbrachen – und für 2025 ein weiteres Minus erwartet wird – wächst GEA weiter.
Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz von 5,4 Milliarden Euro, der Nettogewinn stieg um elf Prozent auf knapp 570 Millionen Euro.
Besonders stark entwickelt sich das Servicegeschäft, das inzwischen mehr als 40 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht.
Selbst internationale Handelshemmnisse, etwa US-Zölle, hätten „keine signifikanten negativen Auswirkungen“ auf das Geschäft, wie Klebert betont.
Derzeit profitiert Kleber auch von seinen Kunden: GEA ist der größte deutschen Maschinenbauern für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie – Märkte, die weltweit wachsen, im Gegensatz zur erodierenden Autoindustrie, die große Teile des deutschen Maschinenbaus mit nach unten zieht.
Vor wenige Wochen, im Herbst 2025 dann der Ritterschlag: GEA steigt im Fast Entry-Verfahren in den DAX auf. Damit gehört das Unternehmen offiziell zu den 40 wertvollsten und einflussreichsten Konzernen Deutschlands – als einziger reiner Maschinenbauer der Bundesrepublik.
