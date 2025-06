INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Lehner, im Maschinenbau scheint die lange Durststrecke vorbei, erste Unternehmen switchen auf Optimismus. Wie sehen Sie das?

Maximilian Lehner: Es gab sicherlich schon einfachere Zeiten. Trotzdem sind wir mit der Auftragslage zufrieden. Größere Projekte werden weiterverfolgt, wenn auch mit mehr Vorsicht. Einzelmaschinen oder Standardprodukte, für die es keinen langfristigen Planungshorizont gibt, sind aktuell schwerer zu verkaufen. Insgesamt werden wir 2025 einen ähnlichen Umsatz erreichen wie im Vorjahr. Unser Ziel ist, ab 2026 wieder auf Wachstumskurs zu kommen.

Welche Rolle spielt dabei die Struktur Ihrer Kunden?

Lehner: Langfristig planende Großkunden, etwa aus der Möbelindustrie, investieren weiter. Sie brechen Investitionen nicht einfach ab. Das hilft uns, diese schwierige Phase zu überstehen.



In Interviews haben Sie wiederholt den Standort Österreich kritisiert. Hat sich Ihre Haltung geändert?

Lehner: Nein, ich bleibe bei meiner Kritik. Es gibt erste Signale, dass wirtschaftliche Realitäten ernster genommen werden. Aber das reicht nicht. Wenn etwa CSRD-Vorgaben einfach nur verschoben werden, bringt das noch keine echte Standortverbesserung. Die massiven Kostensteigerungen der letzten Jahre treffen uns hart. Das ist in einer Produktionsumgebung wie unserer nicht einfach aufzufangen.

Denken Sie über Verlagerung nach?

Lehner: Ein kompletter Abzug aus Österreich ist unrealistisch. Dafür ist das Know-how hier zu tief verwurzelt. Aber wir beschäftigen uns mit allen Optionen. Die Nachfrage ist schwächer, die Margen schrumpfen. Insofern müssen wir langfristig internationaler produzieren. Nicht zuletzt auch wegen geopolitischer Risiken und Lieferkettenabhängigkeiten.

Wie ist das Unternehmen organisiert?

Lehner: Wir bestehen aus den ehemals eigenständigen Unternehmen IMA und Schelling. Der Ursprung liegt in Vorarlberg. 2003 haben wir Schelling per Management-Buyout zurückgekauft. 2015 kam IMA hinzu. Heute haben wir rund 400 Mitarbeitende in Schwarzach, über 900 in unserem deutschen Werk und 250 in Polen. Ergänzt wird das durch 18 internationale Vertriebs- und Servicestandorte.