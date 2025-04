Der Vertrag mit GPI, einem namhaften Hersteller von Präzisionskomponenten für die Offshore-, Marine- und Energieindustrie, unterstreicht die wachsende Bedeutung Indiens im internationalen Geschäft von Steyr Motors. Indien ist für Steyr Motors einer der strategisch wichtigsten Wachstumsmärkte weltweit. Das dynamisch wachsende Land bietet enormes Potenzial im industriellen und militärischen Bereich.



>>> Steyr Motors im Rüstungsboom: Milliardenmarkt oder Spekulationsblase?

"Indien ist nach China und den angrenzenden Ländern sowie Südamerika eine der größten Wachstumsregionen der nächsten Jahre und für Steyr Motors ein wichtiger Markt, um unsere internationale Präsenz auszubauen. Wir gehen davon aus, dass sich unsere Aktivitäten in Indien vor allem ab 2027 deutlich in unseren Zahlen niederschlagen werden“, so Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG.