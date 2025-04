Einige österreichische Unternehmen haben bereits in Indien Fuß gefasst oder sind schon seit Jahrzehnten auf dem Subkontinent vertreten, wie z.B. die AVL aus der Steiermark. Ein weiteres Unternehmen mit einer Niederlassung in Indien ist KS Engineers. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Automotive Testing, Industrial Automation und Gebäudetechnik tätig und hat seinen Sitz in Pune. Die Stadt im Bundesstaat Maharashtra ist ein wichtiges Wirtschafts- und Bildungszentrum mit rund zehn Millionen Einwohnern. Maharashtra mit der Hauptstadt Mumbai ist der wirtschaftlich stärkste Bundesstaat Indiens mit dem höchsten BIP des Landes. Die Region im Westen Indiens ist ein führender Standort für die Automobil-, IT- und Fertigungsindustrie und wird oft als "Detroit Indiens" bezeichnet.

>>> Pierer Mobility lagert Teile der Produktion von Mattighofen nach Asien aus

Auch Pune ist aufgrund seiner starken Hochschullandschaft sowie mehrerer Industrieparks und Sonderwirtschaftszonen ein wichtiges Zentrum für Unternehmen. Die Stadt beheimatet große Hersteller wie Tata Motors, Bajaj Auto und Mercedes-Benz India sowie zahlreiche Zulieferbetriebe. Mit mehreren Automobil-Industrieparks und Forschungseinrichtungen spielt Pune eine zentrale Rolle in der Entwicklung, Produktion und Innovation im Automobilsektor.