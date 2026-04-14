Pharma Biotech : Pharma-Ranking 2026: Österreichs größte Konzerne wachsen – doch die USA-Abhängigkeit steigt

14.04.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Das neue Pharma- und Biotech-Ranking zeigt eine Branche unter Spannung: Österreichs führende Unternehmen legen weiter zu, zugleich wächst die Abhängigkeit von den USA bei biomedizinischen Vorprodukten und Hightech-Komponenten. Restrukturierungen wie bei Sandoz in Kundl verschärfen zusätzlich den Druck auf den Standort.
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Wer sind die 15 größten Pharma- und Biotech-Unternehmen Österreichs?

- © Harfia - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
14.04.2026
Letzte Aktualisierung
14.04.2026